【小米上市】小米估值升至最多９００億美元，或本月２５日招股

《經濟通通訊社１２日專訊》小米擬分別發行中國存託憑證（ＣＤＲ）及港股，不同券商及

大行給予小米不同的估值，其中，中信里昂證券認為小米的估值為８００億至９００億美元。

中信里昂證券是小米香港ＩＰＯ保薦人之一，該行預測，小米營收三年複合年均增長率將達

到４７％，到２０２０年達到３６７０億元人民幣，主要受惠於全球智慧手機銷量增長、新款

「物聯網」產品及日益增長的互聯網服務等。

小米是目前全球第四大的智能手機生產商，中信里昂預計，今年小米智能手機出貨量可能增

至１﹒３億部，明年及後年將分別達到１﹒７９億及２﹒１９億部。

而另一間小米香港上市的保薦人－－摩根士丹利則認為，小米的估值介乎６５２億至８４８

億美元，雖然大摩對小米的估值較中信里昂的低，但都已較早前市傳的６３０億至６８０億美元

為高。



＊上市時間有兩方案＊



雖然中證監已受理小米發行ＣＤＲ的申請，不過其上市時間表仍未確定，市場眾說紛紜。有

媒體報道，小米最快於本月２５日至２８日公開招股，２８日定價，並於７月９日和１０日分別

在上海和香港上市。

而另一個方案是，２９日至７月５日公開招股，７月５日定價，１６日及１７日分別在上海

和香港上市。（ｋｌ）

