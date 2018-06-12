【獵獸大軍】６隻獨角獸基金料豪吸散戶，追逐新經濟股上市潮

《經濟通通訊社記者楊英傑１２日專訊》獨角獸成為今年Ａ股的關鍵詞，目前數家市值巨大

的新經濟科創企業試水Ａ股，上市後表現均相當出色。有見及此，易方達、華夏、嘉實、南方、

招商及匯添富六家基金公司，連日部署「３年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金」

，投資規模上限各為５００億元（人民幣．下同），該類型基金雖然隻字不提新經濟，但宣傳海

報均不約而同地印上獨角獸圖樣，投資策略不言而喻。

６隻獨角獸基金從申報、獲批再到開售，過程不足半個月，無形中戴上「國策風口」的皇冠

，再加上手續費極低，勢成新晉網紅基金。但投資基金限制多多，投資者選擇搭上這架至少半年

後才能下車的「獨角獸大巴」，到底需要留意什麼？《經濟通通訊社》在此為讀者拆解。



＊擁戰略配售權，獨角獸新貴必中籤＊



Ａ股賺錢能力弱，公司質素參差是公認事實，所以當中國政府歡迎市值巨大的科企以ＣＤＲ

或直接上市方式回歸Ａ股，即獲股民夾道歡迎。藥明康德（滬：６０３２５９）作為首隻回歸Ａ

股的獨角獸中概股，５月８日上市至２９日連續十六次漲停，市值翻約５倍。至於日前上市的工

業富聯（滬：６０１１３８）及寧德時代（深：３００７５０）均毫無懸念地開啟漲停潮。

不過，升勢強勁的背後代表著數百萬計的股民爭相搶購，如藥明康德網上中籤率僅得可憐的

０﹒０６１％，代表每１０萬人才有６１人有幸中籤購得一手，渺茫程度猶如等中頭獎。這時候

，獨角獸基金將以戰略配售的方式投資新股或ＣＤＲ，各基金至少擁有３％的戰略配售權，意味

著百分百的中籤率。

但有外界聲音指出，基金戰略配售權也代表著散戶可以抽的新股更少了，獨角獸回歸期望為

Ａ股帶來賺錢能力，讓投資者分享做高質科企股東的喜悅，但獨角獸基金的出現，難免影響了股

份或ＣＤＲ的流通性，變相損害散戶的利益。



＊半年後可轉售，三年後可贖回＊



但對於投資者而言，獨角獸基金門檻十分低，其中五家獨角獸基金最低投資金額為１元（人

民幣．下同），且手續費極低，管理費僅０﹒０１％，託管費０﹒０３％，是一個非常實惠的選

擇，但有些事項需要注意。

６家獨角獸基金均主打參與獨角獸戰略配售，風格料偏保守，故差異性不大，但具體投資策

略稍有不同。易方達、華夏、嘉實、南方獨角獸基金均採用戰略配售和固定收益兩種策略，招商

基金則在此基礎上增加資產配置策略，匯添富另採用戰略配售加債券投資策略。

３年封閉期過後，獨角獸基金將轉為上市開放式基金（ＬＯＦ），此時基金表現將個別走，

在投資目標上，部分追求「穩健增值」，部分則追求跑贏業績比較基準，且申購費率、股票配置

、投資範圍、管理費率及託管費率亦將各有不同。

此外，若投資者在封閉期內不滿意基金表現，可選擇在半年後在二級市場轉讓基金權益，但

由於該基金推出３年內不得贖回，基金買賣價格料因欠缺流動性而產生折價。

