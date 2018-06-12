【獵獸大軍】獨角獸風險客觀存在，小心ＣＤＲ收割國產「韭菜」

《經濟通通訊社記者楊英傑１２日專訊》作為獨角獸上市第一股Ａ股，藥明康德

（滬：６０３２５９）１６連漲、每手賺逾１０萬元人民幣的表現，令市場普遍相信戰略配售獨

角獸能帶來可觀收益。申萬宏源報告預計，若在基金推出三年內共１２家大型新經濟企業發行

ＣＤＲ，基金年化收益率為７﹒３３－８％；若三年內有３６家發行ＣＤＲ，則年化收益率為９

﹒０５－１０％。但這樣樂觀的分析，可能只猜到了開頭，沒猜到結局。

分析已在Ａ股上市的三家獨角獸，定價普遍不算便宜，如工業富聯（滬：６０１１３８）發

行價與分析師定出的目標市盈率相符，但好在其同業同樣也有被炒高的問題，工業富聯仍然炒得

起。不過當獨角獸上市後升至最高點，市盈率大幅高估後，恐將面臨長時間的股價滑坡。獨角獸

基金不似散戶，不敢輕易拋售持股，因此在三年封閉期過後，基金戰略配售收益有機會雷聲大雨

點小。



＊ＣＤＲ非新股，上市暴升戲碼難上演＊



而科技型紅籌股在Ａ股作第二市場上市，發行與原股價掛勾的ＣＤＲ（中國存托憑證），戰

略配售的收益可能更不理想。基本上可以確定，ＣＤＲ發行價與紅籌市值相若，再加上ＣＤＲ流

通量最多只是該公司全部股份的５％，比起未曾上市的獨角獸，炒作空間預料將更為受限。

ＣＤＲ某程度上可視作為投資境外市場，這不禁讓Ａ股股民想起２００７年，中國推出了

ＱＤＩＩ（合格境內機構投資者）制度，容許中國資金投資美股，結果在不久後便迎來了金融海

嘯。若估值過高的科網股返回Ａ股，散戶和基金接手攤薄出來的５％權益後，會否迎來一波大跌

，再次上演收割國產「韭菜」的戲碼？

增發５％股份，對於體量龐大的ＢＡＴＪ而言，實在是作用不大，ＣＤＲ發行主要是響應國

家號召，「造福」內地股民。所以投資者選擇大量購入獨角獸基金前，要明白紅籌股不是新股，

不能以炒新股的概念去看待ＣＤＲ，應客觀看待該等紅籌在外地市場的表現。



＊獨角獸紅利人人爭，騰訊阿里才是大贏家＊



獨角獸基金廣告日前在神州大地滿天飛，令人產生「獨角獸＝搖錢樹」的錯覺，事實上，極

大多數獨角獸如沒有風投機構輸血，很快便要關門大吉，很多獨角獸從未錄得盈利，如京東至今

仍在開啟燒錢模式，很難說這是一家有能力持續經營的企業。更甚者如樂視網

（深：３００１０４），大幅舉債保持營運，最後創辦人賈躍亭更在質押全部股權後套現離開中

國。

內地知名財經評論家葉檀指出，「獨角獸不上市，這幾塊蛋糕也通過融資、再融資的方式，

早被先知先覺的人拿走了，現在不過是重新分配蛋糕，再怎麼分配，也到不了韭菜的嘴裡。」市

場質疑，國內有真正潛力的獨角獸，在起初階段已經「賣身」予騰訊（００７００）或阿里這兩

大科技財閥，變成其商業護城池的一部分，直至其產生的紅利「蛋糕」被吞噬殆盡後，才會考慮

上市；而混吃度日的獨角獸則到處「掠水」籌旗，走投無路便上市，要麼質押股權走人，要麼賣

盤套現。



＊港股獨角獸紛破發行價＊



港股的經驗告訴我們，獨角獸風險客觀存在。平安好醫生（０１８３３）及眾安在綫

（０６０６０）兩獨角獸，均選擇在較為理性的港股上市，雖然認購情況熱烈，但股價意外地保

持低迷，目前已股價已低於發行價，抽到新股的幸運兒正受蟹貨之苦，即使表現較佳的閱文集團

（００７７２），上市後市值亦沒有翻倍。

上市的獨角獸公司發行價若已反映市值，那麼日後能否帶來升值潛力？這仍然要打個未知數

。而精明的基金公司，把獨角獸基金的受眾設定為散戶，以超低門檻及手續費吸引投資者入市，

究竟是有利可圖，還是向以散戶的血汗錢為獨角獸抬轎，還待日後分解。

