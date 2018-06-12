【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶７４點子，報６﹒４０９０

《經濟通通訊社１２日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４１２１，較上個交易日跌

５７點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開７４點子，報６﹒４０９０，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒４０１６。（ｌｃ）

