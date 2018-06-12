《經濟通通訊社１２日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４１２１，較上個交易日跌
５７點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開７４點子，報６﹒４０９０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４０１６。（ｌｃ）
12/06/2018 09:40
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶７４點子，報６﹒４０９０
《經濟通通訊社１２日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４１２１，較上個交易日跌
５７點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開７４點子，報６﹒４０９０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４０１６。（ｌｃ）
|國際動態12/06/2018
特金會今舉行 先單獨見面揭序幕
|生財有道11/06/2018
【智慧城市】騰訊：令零售業更蓬勃 解決社會問題
|生財有道11/06/2018
【智慧城市】楊德斌：政府將投入更多資源打造智慧城市
|中國故事11/06/2018
【北京特寫】「探秘」北京新機場線
|FOCUS11/06/2018
【FOCUS】「超級周」看點多 地獄天堂咫尺間
|興證快訊11/06/2018
美韓會談
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰