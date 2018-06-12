《經濟通通訊社１２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０４１，
較上個交易日４時３０分收盤價跌２５點子。全日在６﹒４０９３至６﹒３９９１之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升６點子，報６﹒３９７６。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４１２１，較上個交易日跌５７點子。（ｌｃ）
12/06/2018 16:38
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌２５點子，報６﹒４０４１
《經濟通通訊社１２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４０４１，
較上個交易日４時３０分收盤價跌２５點子。全日在６﹒４０９３至６﹒３９９１之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升６點子，報６﹒３９７６。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４１２１，較上個交易日跌５７點子。（ｌｃ）
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