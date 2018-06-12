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12/06/2018 09:50

【人行放水】人行１０００億逆回購利率持平，淨投放３００億

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，今日進行的５００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％；２００億元１４天期逆回購中標利率持平，為２﹒７％
；３００億元２８天期逆回購中標利率持平，為２﹒８５％。
　　公開市場今日有７００億元逆回購到期，即今日淨投放３００億元。（ｌｃ）

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