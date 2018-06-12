【兩狂峰會】外交部：中方願繼續為半島無核化發揮建設性作用

《經濟通通訊社１２日專訊》美國和北韓領導人今日在新加坡舉行歷史性會面並簽署文件。

對此，中國外交部發言人耿爽表示，中方始終堅定致力於實現半島無核化，當前半島問題政治解

決進程正沿著中方提出的「雙軌並進」思路方向邁進。隨著無核化進程取得積極的進展，有關方

面也應該在建立半島和平機制、解決朝方合理安全關切方面采取一些積極的措施，中方願繼續為

此發揮建設性作用。（ｌｃ）

