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12/06/2018 17:04

【聚焦數據】人行：５月新增人幣貸款１﹒１５萬億元，略低預期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，５月末，新增人民幣貸款１﹒１５萬億元（人
民幣．下同），低於市場預期的１﹒２萬億元，按年多增４０５億元，但較４月減少３００億元

　　分部門看，住戶部門貸款增加６１４３億元，其中，短期貸款增加２２２０億元，中長期貸
款增加３９２３億元；非金融企業及機關團體貸款增加５２５５億元，其中，短期貸款減少５８
５億元，中長期貸款增加４０３１億元，票據融資增加１４４７億元；非銀行業金融機構貸款增
加１４２億元。
　　截至５月底，本、外幣貸款餘額１３２﹒８９萬億元，按年增長１２％。其中，人民幣貸款
餘額１２７﹒３１萬億元，增長１２﹒６％，增速分別比４月末及去年同期低０﹒１個和０﹒３
個百分點。而外幣貸款餘額８７００億美元，增長６﹒１％，外幣貸款減少４５億美元。

＊人民幣存款增加１﹒３萬億元＊

　　存款方面，５月人民幣存款增加１﹒３萬億元，按年多增１９７２億元，外幣存款則減少
１３６億美元。
　　截至５月底，本、外幣存款餘額１７６﹒１６萬億元，增長８﹒５％。其中，人民幣存款餘
額１７１﹒０２萬億元，增長８﹒９％，增速與４月末持平，較去年同期低０﹒３個百分點。其
中，住戶存款增加２１６６億元，非金融企業存款增加１３９億元，財政性存款增加３８６２億
元，非銀行業金融機構存款增加２１４４億元。
　　而外幣存款餘額８０１０億美元，增長２﹒８％。（ｋｌ）

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