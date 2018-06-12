【聚焦數據】人行：５月新增人幣貸款１﹒１５萬億元，略低預期

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，５月末，新增人民幣貸款１﹒１５萬億元（人

民幣．下同），低於市場預期的１﹒２萬億元，按年多增４０５億元，但較４月減少３００億元

。

分部門看，住戶部門貸款增加６１４３億元，其中，短期貸款增加２２２０億元，中長期貸

款增加３９２３億元；非金融企業及機關團體貸款增加５２５５億元，其中，短期貸款減少５８

５億元，中長期貸款增加４０３１億元，票據融資增加１４４７億元；非銀行業金融機構貸款增

加１４２億元。

截至５月底，本、外幣貸款餘額１３２﹒８９萬億元，按年增長１２％。其中，人民幣貸款

餘額１２７﹒３１萬億元，增長１２﹒６％，增速分別比４月末及去年同期低０﹒１個和０﹒３

個百分點。而外幣貸款餘額８７００億美元，增長６﹒１％，外幣貸款減少４５億美元。



＊人民幣存款增加１﹒３萬億元＊



存款方面，５月人民幣存款增加１﹒３萬億元，按年多增１９７２億元，外幣存款則減少

１３６億美元。

截至５月底，本、外幣存款餘額１７６﹒１６萬億元，增長８﹒５％。其中，人民幣存款餘

額１７１﹒０２萬億元，增長８﹒９％，增速與４月末持平，較去年同期低０﹒３個百分點。其

中，住戶存款增加２１６６億元，非金融企業存款增加１３９億元，財政性存款增加３８６２億

元，非銀行業金融機構存款增加２１４４億元。

而外幣存款餘額８０１０億美元，增長２﹒８％。（ｋｌ）

