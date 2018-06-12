【ＦＯＣＵＳ】「世紀握手」恩恩甚輕鬆，中國或淪輸家？

【ＦＯＣＵＳ】韓戰「結束」後漫漫６５年，美朝領袖「老死不相往來」的敵對歷史，隨著

特朗普、金正恩今早９時在新加坡聖淘沙嘉佩樂酒店的歷史性一握，世界史自此多了一塊

ｍｉｌｅｓｔｏｎｅ。

跟金正恩峰會前夜輕鬆暢遊新加坡不同，侵侵在峰會前４小時仍在發推特稱，「ｗｉｌｌ

ａｌｌ ｋｎｏｗｎ ｓｏｏｎ ｗｈｅｔｈｅｒ ｏｒ ｎｏｔ ａ ｒｅａｌ ｄｅａｌ」

。可以預見，無論結果如何，北韓都將是今次峰會的最大贏家。



＊美終極目標或可望不可及＊



身穿深灰色西裝、紅色領帶的侵侵和身穿黑色人民裝的恩恩，世紀一握後並輕拍對方手臂。

兩人隨後開啟僅有翻譯在場的單對單會談約４５分鐘，緊接著進行雙方隨扈在場的擴大會議，稍

晚將共晉工作午餐。

金正恩午餐後將啟程離開，而特朗普下午預計接受霍士新聞記者Ｓｅａｎ Ｈａｎｎｉｔｙ

訪問及舉行新聞發布會，並於同日離開新加坡。

儘管美國國務卿蓬佩奧周一（１１日）在新加坡重申，不會像美國前行政當局那樣和北韓達

成「脆弱的協議」，強調在朝鮮半島實現徹底的、可驗證的且不可逆轉的無核化是美方可接受的

唯一結果，但從特朗普此前降低預期的口風看，美國能否走出北韓「每次都欺騙的完美記錄」仍

然存疑。

面對表現理性又神秘莫測的金正恩，美國「ｃｏｍｐｌｅｔｅ、ｖｅｒｉｆｉａｂｌｅ

ａｎｄ ｉｒｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ ｄｅｎｕｃｌｅａｒｉｚａｔｉｏｎ」的終極目標或只是

可望不可及。



＊決撇中間人直接討價還價＊



美國ＣＮＮ周一播放題為「ｔｈｅ ｔｗｏ ｆａｃｅｓ ｏｆ Ｋｉｍ Ｊｏｎｇ Ｕｎ

」的專題節目就指，北韓為達到生存目的，會不惜一切代價。

美國兩大智庫之一的戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）亞洲和日本地區高級副總裁

Ｍｉｃｈａｅｌ Ｇｒｅｅｎ亦指，通過與一位現任美國總統坐下來對話，金正恩正推進其建立

「一個擁有核武器國家的聲譽、尊重和可信度」的努力。

特朗普在與金正恩世紀會面前，分別與南韓總統文在寅和日本首相安倍晉三通電話，惟並未

致電中國國家主席習近平，此舉再次顯示美國決心甩開過去２５年通過中國這個中間人與北韓打

交道的決心。

歷史資料顯示，早在１９９３年，新任美國總統克林頓力抗美國朝野，決定將中國最惠國待

遇與人權問題脫勾，最終幫助中國在２００１年加入世貿組織。有美國政界元老就指，「北京的

合作對於美國和盟友制止北韓違反《核不擴散條約》至關重要」。

時移世易，商人本色的特朗普勢不甘心受制於口中「世界級的撲克牌玩家（ｗｏｒｌｄ－

ｃｌａｓｓ ｐｏｋｅｒ ｐｌａｙｅｒ）」習近平，改為直接與北韓討價還價。他在結束和金

正恩的單對單會面後就稱，雙方建立了「了不起的關係」。



＊台灣續發力，新加坡共贏＊



消息還指，金正恩稍早已邀請特朗普７月訪問平壤，分析認為，南北韓可能有意在７月２７

日的韓戰《停戰協定》紀念日與美國簽署永久終戰宣言。倘若真的如此，中國被邊緣化恐已是不

得不面對的事實。

不過，ＣＮＢＣ引用對沖基金量化分析工具Ｋｅｎｓｈｏ分析顯示，倘若今日特金會接近達

成協議，最有望受益的正正是中國股市。稍早，南北韓「４．２７」歷史性峰會後兩個交易日，

ｉＳｈａｒｅｓ安碩中國大型ＥＴＦ平均漲幅達０﹒９％。

無獨有偶，事實上相當於美國駐台使館的美國在台協會（ＡＩＴ）內湖新館今日正式啟用。

美國國務院表示，「新館落成是反映台美夥伴關係重要性的里程碑」。

面對兩位狂人世紀會面搶盡全球媒體注意力，新加坡亦再次證實叢爾小島在全球政治的影響

力。中國接下來如何應對，手握北韓牌、台灣牌的侵侵會否在貿易戰上再次變臉，引人關注。

（經濟通通訊社 俞瑾）

