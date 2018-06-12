《經濟通通訊社１２日專訊》據《財經》報道，中興通訊（００７６３）
（深：００００６３）於昨日（１１日）對內部發布一則紅頭文件，指已經成立一個新和解協議
執行小組，負責於３０內完成中興通訊董事會與高管層的重組。（ｅｎ）
12/06/2018 19:09
【解禁中興】報道指中興已啟動高管重組，限期３０日
《經濟通通訊社１２日專訊》據《財經》報道，中興通訊（００７６３）
（深：００００６３）於昨日（１１日）對內部發布一則紅頭文件，指已經成立一個新和解協議
執行小組，負責於３０內完成中興通訊董事會與高管層的重組。（ｅｎ）
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