【解禁中興】報道指中興已啟動高管重組，限期３０日

《經濟通通訊社１２日專訊》據《財經》報道，中興通訊（００７６３）

（深：００００６３）於昨日（１１日）對內部發布一則紅頭文件，指已經成立一個新和解協議

執行小組，負責於３０內完成中興通訊董事會與高管層的重組。（ｅｎ）

