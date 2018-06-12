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即市新聞

12/06/2018 15:39

《匯市縱橫－蕭啟洪》風起雲變，小心應對

　　《匯市縱橫》剛落幕的七大工業國峰會，竟然亂成一團，成為上述峰會歷史性第一次出現在
聯合發報上未能達成一致意見，美國和加拿大兩國元首會後更引發罵戰，更使美、加之間貿易戰
如士兵已把食指扣在槍枝的扳機上，衝突一觸即發。而其他與會領袖亦批評美國總統特朗普一意
孤行他不公平及不必要的向盟國輸美的鋼材徵收額外關稅，破壞美國與盟國間長久以來的關係。
　
　　市場憂慮特朗普在中國中興制裁事件上勝出的一仗，再加上上世紀五十年韓戰休戰後首次的
美、朝領袖峰會於新加坡舉行，全球焦點所在，假若美、朝領袖峰會若能達成任何正面協議，首
先勢必把東北亞地區的安全格局翻出新一頁；同時間，美國總統特朗普可能乘著一時無兩的氣焰
，繼續打著「美國優先」的旗號，硬推他的貿易保護主義，擾亂市場神經。至於聯儲局、歐盟央
行及日本央行例會在即，利率立場取態備受關注，投資者在這個多議題的星期裡，真的要打醒十
二分精神。
　
＊本周策略＊
　
＊歐元：上周建議候高於１﹒１８２０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１６２０，止蝕
１﹒２０００。
＊日圓：前周建議候低於１０８﹒６０買入美元兌日圓已於現價１１０﹒４０平倉，獲利１８０
點子。
　
《永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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