  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/06/2018 15:47

《ＥＴＦ動向－蕭曉婷》世界盃又來了

　　《ＥＴＦ動向》隨著６月的到來，世界盃又來了，一方面讓球迷們期待著「啤酒、炸雞、喊
通宵」的日子，另一方面也讓投資者們躲在「世界盃期間可能跌市」的陰影角落裏，令又是球迷
又是投資者的人內心一半是火焰，一半是海水吧。
　　２０１８年世界盃是第２１屆世界盃足球賽，比賽將於２０１８年６月１４日至７月１５日
在俄羅斯舉行。回顧過去六界世界盃期間表現跌多漲少。其中恆生指數就四次下跌。富時１００
、法國ＣＡＣ４０、德國ＤＡＸ等都跌了４次。
　　而足球大國－－巴西股市也不能倖免，１９９８年起的５界世界盃期間就僅一次上漲。
　　雖然以上數據樣本不夠大，
　　１）但由站世界盃賽事十分精彩，投資人的精力被分散並可能為了看球無心炒股，從而使得
市場表現冷清
　　２）而自己國家愛隊輸贏可能直接影響當地投資者的情緒，導致各國指數不同程度的下跌
　　３）世界盃期間的博彩市場可能比平常活躍，導致資金流向博彩市場
　　４）但市場升跌也要綜合政治、地緣、環境和其他因素
　
　　那麼世界盃期間如果恆指╱國指真的下跌，有甚麼產品可參與呢？
　　目前市場上有相應的恆指╱國指反向產品，顧名思義，反向產品就是用來實現跟蹤指數相反
方向的產品，來獲得收益。舉個例子解釋一下，你判斷今天的國企指數將下跌１％而買入國企指
數－１Ｘ反向產品，如果收市時國企指數真的下跌１％，當天你將獲得大約１％的收益。這就是
看空，代表指數下跌時你賺錢。
　　到底世界盃期間真的跌市嗎？還是未知之數！用反向產品來降低風險，豐富自己的投資策略
，對資產配置可能是一個不錯的選擇。《三星資產運用（香港）ＥＴＦ業務銷售總管　蕭曉婷》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道12/06/2018
【獵獸大軍】6隻獨角獸基金料豪吸散戶，小心CDR收割國產「韭菜」
FOCUS12/06/2018
【ＦＯＣＵＳ】「世紀握手」恩恩甚輕鬆 中國或淪輸家？
生財有道12/06/2018
聯儲局本周勢再加息，香港準備迎接遲來的P
生財有道12/06/2018
【議息前瞻】沈慶洪：即使港息上調影響不大 下半年看好內需股
國際動態12/06/2018
特金會今舉行 先單獨見面揭序幕
生財有道11/06/2018
【智慧城市】騰訊：令零售業更蓬勃 解決社會問題
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

【etnet Bonus賞你】皇室堡企鵝新星Penmily最萌系列限定精品-- 『企』間限定小袋子及企鵝A4「萌」件套

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN