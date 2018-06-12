《ＥＴＦ動向－蕭曉婷》世界盃又來了

《ＥＴＦ動向》隨著６月的到來，世界盃又來了，一方面讓球迷們期待著「啤酒、炸雞、喊

通宵」的日子，另一方面也讓投資者們躲在「世界盃期間可能跌市」的陰影角落裏，令又是球迷

又是投資者的人內心一半是火焰，一半是海水吧。

２０１８年世界盃是第２１屆世界盃足球賽，比賽將於２０１８年６月１４日至７月１５日

在俄羅斯舉行。回顧過去六界世界盃期間表現跌多漲少。其中恆生指數就四次下跌。富時１００

、法國ＣＡＣ４０、德國ＤＡＸ等都跌了４次。

而足球大國－－巴西股市也不能倖免，１９９８年起的５界世界盃期間就僅一次上漲。

雖然以上數據樣本不夠大，

１）但由站世界盃賽事十分精彩，投資人的精力被分散並可能為了看球無心炒股，從而使得

市場表現冷清

２）而自己國家愛隊輸贏可能直接影響當地投資者的情緒，導致各國指數不同程度的下跌

３）世界盃期間的博彩市場可能比平常活躍，導致資金流向博彩市場

４）但市場升跌也要綜合政治、地緣、環境和其他因素



那麼世界盃期間如果恆指╱國指真的下跌，有甚麼產品可參與呢？

目前市場上有相應的恆指╱國指反向產品，顧名思義，反向產品就是用來實現跟蹤指數相反

方向的產品，來獲得收益。舉個例子解釋一下，你判斷今天的國企指數將下跌１％而買入國企指

數－１Ｘ反向產品，如果收市時國企指數真的下跌１％，當天你將獲得大約１％的收益。這就是

看空，代表指數下跌時你賺錢。

到底世界盃期間真的跌市嗎？還是未知之數！用反向產品來降低風險，豐富自己的投資策略

，對資產配置可能是一個不錯的選擇。《三星資產運用（香港）ＥＴＦ業務銷售總管 蕭曉婷》

