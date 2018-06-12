《股壇解碼－戴名》特金會獅子撲兔；保利達資產命懸一線

《股壇解碼》Ｇ７峰會變成特朗普的戰場，默克爾在社交媒體Ｉｎｓｔａｇｒａｍ發報的一

張照片可以看出會議的激烈程度，特朗普大有一夫當關的氣勢，日本的安倍就站在旁邊，一副你

能把我怎樣的樣子，更有趣的是和特朗普的表情難得的一致，而以德國為首的其餘五國大有興師

問罪的感覺，可想而知現場氣氛有多尷尬和僵持，難怪特朗普不等會後公報就提前出發到新加坡

，加上加拿大總理杜魯多會後批評美國的言論，特朗普以撤回支持聯合公報的舉動來表示不滿。

特朗普和金正恩的世紀會面將在新加坡舉行，除了美國一直保持著強硬姿態外，特朗普也事先張

揚不要對此次會面有過高期望，強調將會是一個好開始，現在朝鮮的處境左右為難，靠攏美國將

永無翻身之日，遠離美國則遭受制裁，相信兩人的會面將會一場鬥智鬥勇的遊戲。



＊新興市場城門失火＊



新興市場在美聯儲加息和縮表的雙重打擊下，阿根廷、巴西和土耳其先後出現本幣匯率大跌

和資金迅速外流的情況。而在逼不得已的情況下，印度和印尼先後開始透過加息試圖挽救資本外

流的情況。美聯儲加息步伐相信只要特朗普在位就不會停下來，畢竟強美元才是美國對新興市場

和發展中國家的最有力武器。



＊中國加息愈走愈近＊



截止５月中旬，國內債券市場先後有１４４隻債券基金出現下跌，當中有２２隻債券基金跌

幅超過５％，這些基金的投資者就算不給管理費這些也要虧損。讓人震驚的是自年初以來，共有

２０隻債券出現違約，涉及１０多家公司，包括凱迪生態、四川煤炭、大連機床、丹東港、富貴

鳥和中安消防等等的知名企業，涉及的金額達１６３億。今年以來，債券違約事件陸續爆發，這

次的源頭覆蓋面非常廣，從原來信用度極高的上市公司主體，到隱形的地方融資平台都包含在內

。中央明令取消剛性兌付後，債券違約果然如雨後春筍般橫空出現，印證了國內流動性的緊張，

隨著貨幣越緊，實體經濟面臨的風險越大，貸款成壞帳的可能性就越大，銀行在這個情況下就更

偏向貸款給房地產，雖然與國家的調控政策相違背，但銀行也是無計可施。當定向降準已經開始

失去效用的同時，要對抗美元走強可能帶來的資金外流，相信央行很快就會出現加息的動作，剛

公報５月份的ＣＰＩ為符合市場預期的１﹒８％，為日後加息奠定基礎。本周五（１５日）的招

商策略會將再次成為國內投資者的熱門話題，無巧不成話，近年Ａ股每逢招商策略會的舉行都會

出現一輪跌市，其影響就像香港的秋官效應，真的是信不信由你。



＊恆指殺機初露＊



恆指上周五（８日）大跌５００多點在３１０００點附近收市，夜期反彈２１０點，可惜

ＡＤＲ只是微升不足３０點，牛證重貨區在２９９００點至３００００點之間，看情況很有可能

先殺牛證再反手殺熊證。維持恆指下跌目標２９６００點，新增熊證重貨區在３１６００點附近

，今月隨時會出現大上大落的走勢，持倉宜以防守性股份為主。小米終於來港上市，營收數據並

不如想像中的亮麗，雖然近兩年的增幅開始有減慢跡象，預期認購仍然激烈，中籤的投資者宜於

掛牌首日沽出。



＊股票簡評：保利達資產宜盡早沽清＊



保利達資產（００２０８）主要從事物業投資和發展，石油勘探和生產，冰塊製造和提供冷

藏服務等等，業務範圍可以說是有點雜亂無章的感覺，皆因集團所經營的行業跨度比較大，而且

相關性也近乎零。集團最近成為新聞熱點主要是由於澳門終審法院就澳門特區政府收回集團海一

居用地一事作出判決，保利達資產獲判敗訴。判決後集團除了要作出善後安排，還將要面對小業

主的索償，當中牽涉的金額可能高達數百億或甚至更多。參考集團去年的業績報告，集團的溢利

按年顯著增加主要來自澳門海上居發展項目，如今項目出現障礙，除了後續的利潤受影嚮外，集

團現有的資產是否足以應付這樣龐大的資金壓力，同時亦不排除有小業主會以樓價升值作理由興

訟要求更多的賠償。集團的淨資產約１２０億，單單非流動資產部分的物業發展權益（主要來自

海一居）就超過１００億，集團如無意外在下一份財報便需要作出處理，意味著今年很有可能需

要作出大額撥備，如果作出一次撥備的話，金額可能高達１００億，對一間淨資產值才１２０多

億的公司來說，日後要維持正常經營並不容易，結果就是屋漏兼逢連夜雨，負債比率的急升引致

銀行認購證ｌｏａｎ。保利達資產的其他業務表現並不出色，相信集團希望利用海一居這項目來

打翻身一仗，可惜人算不如天算。這次事件也突出了管理層的能力有限和風控意識不足的毛病。

在基本條件出現重大變化和未來可能面對漫長法律訴訟的不利因素下，投資者宜盡早沽清。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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