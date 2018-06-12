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即市新聞

12/06/2018 11:04

【Ｐ的疑惑】聯儲局本周勢再加息，香港準備迎接遲來的Ｐ

　　《經濟通通訊社記者陳佩珊１２日報道》市場預期，聯儲局本周議息會議宣布加息的機會十
分高，聯儲局自２０１５年底已加息６次，本港仍遲遲未有跟隨。雖然龍頭大行匯豐尚未反映加
息之逼切性，但隨著港匯轉弱，拆息上升以及定存息率調高，相信近１０年的低息環境即將會完
結。
　　上海商業銀行研究部主管林俊泓接受《經濟通通訊社》訪問時預期，港銀本周有一半機會調
高最優惠利率（Ｐ）。
　　林俊泓表示，近月港元存款基礎顯著流失，無論大中小型銀行均上調定存息率，反映營運壓
力。港美息差引致的套息活動、其他外幣的吸引力較港元高，以及投資氣氛轉弱，都是導致存款
流失的原因。
　　
＊銀行考慮加Ｐ時顯得審慎＊
　　
　　近期存息上升的速度，是「金融海嘯」以來少見，若果Ｐ得以上調，新舊貸款收益率均可提
升，可見銀行調高Ｐ的誘因存在。不過，銀行擁有龐大存款規模，貸款收益增加可能未必抵銷存
款利率上升的成本，所以銀行考慮加Ｐ時顯得審慎。
　　回顧本港上一輪加息周期，滯後美國９個月才開始加息，當時銀行體系結餘跌至４４億元，
因此銀行界召開特別會議，在聯儲局議息會議前便提早加息。林俊泓指出，主要銀行商討息口調
整的會面時間，均是在聯儲局公布議息結果的當日早上舉行。除非有突發事件，否則相信本港加
息時間會在美國的議息結果之後。

＊料整個加息周期維持兩至三年＊　

　　當息差擴闊引致的套息活動導致港匯偏弱，誘發金管局入市，流動性收緊將從而令息率正常
化。市場認為，下半年多隻觸目新股上市將令本港拆息向上，或延遲加息時間。但林俊泓解釋，
新股對拆息的影響只有一至兩周，不應以此為依歸，反而應著眼於結餘水平。
　　他預期，當銀行體系結餘跌至２００至３００億元，Ｐ會明顯上升，這將會在第三季之前發
生。若本港第一次上調息口，其後很大機會跟隨美國加息步伐。上一個加息周期歷時約一年，本
港共加息９次，料今次整個加息周期會維持兩至三年。

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