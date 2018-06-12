【智慧城市】經濟通首辦香港智慧城市峰會及城市大獎已順利完成

《經濟通通訊社１２日專訊》本港領先專業財經資訊平台－《經濟通》首度舉辦「香港智慧

城市峰會２０１８」暨「香港智慧城市大獎２０１８」已順利完成。主辦機構共頒發５８個大獎

予表現傑出的企業及業界精英。是次活動由數碼港協辦並獲策略伙伴香港貨品編碼協會及智慧城

市聯盟全力支持。

智慧城市發展可以改善人們的日常生活，使香港成為宜居城市。是次峰會以「智慧創新引領

更理想香港」為主題，集中檢視香港未來要建設智慧城市的基本條件，促進政府、企業和社區團

體相互合作，致力拓展香港智慧城市的科技應用。



＊多位嘉賓光臨探討智慧城市未來發展機遇＊



公營機構、商界企業及學術科研精英匯聚一堂，陳述他們對推動香港成為智慧城市的願景並

共同探討未來發展的機遇，嘉賓包括港府資訊科技總監楊德斌、香港機場管理局智能機場部總經

理歐陽顯宏、中電控股（００００２）創新高級總監柏恩司、德勤中國審計及鑑證合夥人兼大中

ＩＴ審計及諮詢主管合夥人顧向聖、安永大中華區數位化中心主管吳顯光、香港貨櫃編碼協會總

裁林潔貽，ＦＣＩＬＴ、數碼港公眾使命總監湛家揚、香港科技園公司（電子、信息及通訊科技

群組及智慧城市科技平台）楊天寵工程師、醫院管理局總系統經理（資訊科技及電子化健康記錄

互通系統運維）張淑英、畢馬威中國資本市場新經濟行業及生命科學主管朱雅儀、紅杉中國基金

專家合夥人車品覺、智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明博士、騰訊（００７００）國際業務

部（香港及台灣）總經理譚樂文及市區重建局行政總監韋志成。

而多位業界翹楚包括香港貨品編碼協會首席顧問何雅賢、新佛香食品董事總經理及壹品豆漿

創辦人羅孟慶、微際媒（上海）貿易首席供應官及顧問張敏怡、香港ＨＥＹＣＯＩＮＳ創辦人劉

港成、１０Ｌｉｆｅ創辦人何穎翔、ＭｏｔｈｅｒＡｐｐ創辦人及行政總裁羅健麟以及ＮＶＩＤ

ＩＡ人工智能技術中心總經理羅建民亦以其專業一同探討和分享晉身成為智慧城市所帶來不同層

面的挑戰與機遇。



＊物聯網、大數據和連接基礎設施正滲透每個行業＊



評審主席兼立法會資訊科技界議員莫乃光表示，特區政府為建設更有智慧的香港已經踏出重

要一步，但要促成這宏願，社會各界的支持和參與同樣重要。今次大獎旨在鼓勵業界積極追求創

新，開拓多方合作及繼續發掘人才，以推動智慧城市的發展。

《經濟通》董事總經理及香港經濟日報執行董事史秀美認為，物聯網、大數據和連接的基礎

設施正在滲透每個部門和行業，這新浪潮（亦稱工業４﹒０）帶來的好處和效率是龐大的。全球

城市須跟上這些變化，至關重要的是依靠競爭力，吸引企業和投資者，創造豐富多樣的經濟並能

支持其公民的福利。

在智慧城市中，發展數據豐富的生態系統需有良好治理、法治和強大的資訊科技安全性，以

確保道德應用。要探索香港成為一個智慧城市的模樣，須考慮以上因素。此智能城市峰會暨頒獎

活動會探討相關問題，以及該如何鼓勵創業和創新，以創造更有智慧的未來。

「香港智慧城市大獎２０１８」按照政府２０１７年公布的「香港智慧城市藍圖」，設立六

個獎項組別，包括「智慧出行」、「智慧生活」、「智慧環境」、「智慧市民」、「智慧政府」

及「智慧經濟」，共５８個獎項頒發予傑出企業以表揚其不斷追求創新理念和引入創新科技應用

。

