【本港樓市】嘉湖山莊車位１５５萬元沽出，創新高兼月內四度破頂

《經濟通通訊社１２日專訊》中原地產表示，住宅樓價急升，帶動車位造價亦水漲船高。嘉

湖山莊車位於本月四度破頂，最新成交為翠湖居一個單號車位，以１５５萬元連租約沽出。原業

主於２０１４年７月以５２萬元買入該車位，持貨不足４年，帳面獲利１０３萬元，升值約２倍

。

該車位現時月租３０００元，按成交價計，買家可享約２﹒３厘回報。（ｃｙ）

