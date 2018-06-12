《經濟通通訊社１２日專訊》中原地產表示，住宅樓價急升，帶動車位造價亦水漲船高。嘉
湖山莊車位於本月四度破頂，最新成交為翠湖居一個單號車位，以１５５萬元連租約沽出。原業
主於２０１４年７月以５２萬元買入該車位，持貨不足４年，帳面獲利１０３萬元，升值約２倍
。
該車位現時月租３０００元，按成交價計，買家可享約２﹒３厘回報。（ｃｙ）
12/06/2018 18:19
【本港樓市】嘉湖山莊車位１５５萬元沽出，創新高兼月內四度破頂
《經濟通通訊社１２日專訊》中原地產表示，住宅樓價急升，帶動車位造價亦水漲船高。嘉
湖山莊車位於本月四度破頂，最新成交為翠湖居一個單號車位，以１５５萬元連租約沽出。原業
主於２０１４年７月以５２萬元買入該車位，持貨不足４年，帳面獲利１０３萬元，升值約２倍
。
該車位現時月租３０００元，按成交價計，買家可享約２﹒３厘回報。（ｃｙ）
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