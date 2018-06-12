《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，梁志天設計集團已順利通過上市聆訊，預計６月
底公開招股，７月初上市。該公司預期集資額約２至３億港元，料可望成為第一間在港上市的純
設計公司。（ｃｙ）
12/06/2018 19:08
【新股上市】梁志天設計集團已通過上市聆訊，集資額逾２億元
《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息指，梁志天設計集團已順利通過上市聆訊，預計６月
底公開招股，７月初上市。該公司預期集資額約２至３億港元，料可望成為第一間在港上市的純
設計公司。（ｃｙ）
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