《日入而息》特朗普與金正恩同簽署文件，小米發ＣＤＲ如火如荼

《今天重點》﹡特朗普與金正恩共同簽署文件；美朝領導人簽署文件，承諾致力實現朝鮮半

島無核化；特朗普稱金正恩已接受到訪白宮的邀請；若確認北韓完全棄核，

將有望解除制裁

﹡中證監官網顯示小米ＣＤＲ申請已獲書面反饋意見；高盛表示小米遠期估值

介乎７００億至８６０億美元；小米估值升至最多９００億美元，或本月

２５日招股

﹡聯儲局本周勢再加息，香港準備迎接遲來的Ｐ；大和表示若本周香港不跟美

國加息，很大可能７月底加Ｐ



《即日市況》﹡內需股跑出，惟港股全日僅升３９點收３１１０３，成交逾８７７億



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒９％終止三連跌，消費品股跑出



《美元匯價》﹡特金會順利風險胃納升，美元重上１１０日圓；歐元最新報１﹒１７８５╱

８６，日圓最新報１１０﹒２７╱２８



《公司業績》﹡佳明（０１２７１）全年少賺１５％至１﹒７２億元，末期息５﹒８仙

﹡壹傳媒（００２８２）全年虧損增至４．７６億元，不派息



《公司資訊》﹡小輪（０００５０）以１０億元投得通州街╱桂林街重建項目

﹡港交所（００３８８）李小加稱爭取今年底推出國債期貨，小米上市未有新

消息

﹡香港電訊（０６８２３）港府政策非常差不能接受，料２０２０年無可能推

出５Ｇ

﹡恆地（０００１２）利奧坊．凱岸本周六售１２０伙，加價最多５％

﹡承興國際（０２６６２）與蘭桂坊集團戰略合作，發掘中美兩地泛娛樂業務

商機

﹡海隆（０１６２３）鑽井服務獲批延長合同，料值２８００萬美元

﹡佳景（００７０３）要求延長橫琴土地餘下開發里程期限，２０２１年前完

工

﹡澳博（００８８０）何鴻燊全面退出公司業務，銀聯終端機減少影響不大

﹡江山控股（００２９５）今年首五個月太陽能發電站總發電量上升６８％

﹡中電信國際與ＡｌｉｐａｙＨＫ合作，透過電子錢包繳付月費及增值

﹡報道指美團最快本月在港申上市，或１０月掛牌

﹡開源控股（０１２１５）李志強已獲委任為執行董事兼主席

﹡江西銀行（１９１６）明招股，入場費約３３６３元

﹡中軟國際（３５４）與法國虛擬工程軟件供應商簽署合作協議

﹡ＭＥＧＡ ＥＸＰＯ（０１３６０）擬發行不超過１億元債券

﹡中國能源建設（０３９９６）與沙特國際電力及水務公司合作

﹡友邦保險（０１２９９）把金融科技融入投保「友保易」；人工智能不能取

代前線財務顧問

﹡建發國際（０１９０８）為廣州住宅地引入投資者

﹡理文化工（００７４６）首席執行官李文恩獲轉讓逾兩億股

﹡理文造紙（０２３１４）主席李文俊獲父親轉讓約１０﹒７億股

﹡陽光紙業（０２００２）向控股股東出售包裝業務，料虧損近２億元人民幣





《國企紅籌》﹡中航科工（０２３５７）３６億股轉換Ｈ股下周二上市

﹡中石油集團與印度石油公司就油氣領域合作深入交換意見

﹡中國人壽與騰訊簽合作協議，推進金融保險及信息技術合作

﹡建行（００９３９）與發改委設３０００億國家級戰略新興產業發展基金

﹡海螺水泥（００９１４）３條熟料生產線被逼臨時停產



《神州民企》﹡奧園（０３８８３）擬額外發行２﹒２５億美元優先票據

﹡京信通信（０２３４２）為杜拜新建築地標部署室內無線解決方案

﹡億達中國（０３６３９）首五個月合約銷售挫３２％至近１６億元人民幣

﹡萬科（０２２０８）Ａ股今日出現兩手大宗交易涉近１３億元人民幣



《中國要聞》﹡深圳大鵬新區擬建濱海旅遊自由港，試點遊艇旅遊自由行

﹡易居表示５月全國１１城新房均價突破２萬，深圳最高

﹡５月交銀中國財富景氣指數微升，不動產投資意願回落

﹡工信部表示加快培育具有較強國際競爭力大型乳製品集團；推動乳製品產業

升級，強化稀土資源管控

﹡中移動自查整改手機流量套餐宣傳：將明示數據使用量

﹡中聯通全面規範手機流量套餐宣傳

﹡互金協會發布防範變相「現金貸」業務風險提示

﹡西藏將新增三座支線機場

﹡李克強稱中國對各國先進製造戰略始終持開放態度；切實保護調動農民種糧

積極性

﹡報告指中國知識產權發展狀況世界排名提升迅速

﹡發改委表示大幅縮小必須招標的基礎設施和公用事業範圍

﹡農業農村部表示進一步加大奶業扶持政策落實力度

﹡糧食中心表示下周五５萬噸臨時存儲進口豆油將競價銷售

﹡中證報表示人行收緊可能性不大，流動性整體料好於預期

﹡大商所玉米期權獲批立項

﹡上期所２０號膠期貨獲批，將全面引入境外交易者參與

﹡能源局表示去年底光伏補貼缺口４５５億元，且逐年擴大；光伏新政非「一

刀切」，推動高質量發展轉變

﹡人行１０００億逆回購利率持平，淨投放３００億；人行表示５月Ｍ２增

８﹒３％遜預期，Ｍ１增６％；５月新增人幣貸款１﹒１５萬億元，略低預

期；人行將於周五招標１０００億３個月國庫現金定存

﹡小米估值升至最多９００億美元，或本月２５日招股

﹡中證監官網顯示小米ＣＤＲ申請已獲書面反饋意見

﹡美參議院進行表決，試圖推翻中興通訊和解協議

﹡天津１０月前基本實現車用乙醇汽油替代普通汽油

﹡北京５月ＣＰＩ同比上漲２﹒３％

﹡銀保監修訂精算報告制度，強化人身保險公司負債監管

﹡交通部表示端午假期間高速公路正常收費

﹡立信會計師行表示中證監僅暫緩上市申請，非拒收文件

﹡貴州遵義到２０３０年要建１１個機場

﹡外交部表示中方願繼續為半島無核化發揮建設性作用

﹡抖音首次公布用戶數據：日活用戶突破１﹒５億

﹡５月末社會融資規模存量１８２﹒１４萬億，增１０％；５月底社融規模增

量降至７６０８億，創２２個月新低

﹡去年中國小龍蝦全社會經濟總產值約２６８５億元人民幣

﹡李克強寄語三一集團早日邁向世界高端製造前列

﹡山西太原推人才新政，４５歲以下大學畢業生直接落戶

﹡鄒加怡本月出任中國財政部副部長，曾任監察委委員



《寶島快訊》﹡台股三連跌，收跌０﹒０４％，報１１１４４﹒７９點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱馬時亨雖作為港鐵主席，未必會完全掌握所有工程狀況；不應因

個人不滿意見而對法院作政治審判

﹡彭定康稱對公安條例被用作政治目的感失望；彭定康批公安條例定義模糊；

北京稱反對外部勢力干預

﹡港大民研表示陳帆民望問責官員中跌幅最大，首現負值

﹡唐家成稱巿場已提高對獨立非執董要求，須正視「兼職」問題

﹡政府將成立由法官領導的獨立委員會，調查沙中線紅磡站工程事件

﹡行會通過公務員加薪４﹒０６－４﹒５１％

﹡彭韻僖當選香港律師會會長，為創會逾百年以來首名女會長

﹡經濟通首辦香港智慧城市峰會及城市大獎已順利完成

﹡逾半港人看淡大灣區發展，近四成認同一小時生活圈可行

﹡大潭道２９至３１號招標，意向價３７﹒８億元

﹡深股通額度全日用１６億元；滬股通額度全日用１１﹒０４億

﹡香港被上海超越，跌出外派僱員生活費用最高十大城市

﹡中科興業表示會積極配合沙中線紅磡站工程事件的調查委員會工作

﹡劉奇峯遭證監會譴責及罰款８００００元

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