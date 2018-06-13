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即市新聞

13/06/2018 08:02

《日出而作》美國上月通脹符合預期，美元續走強，納指創歷史新高

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５３２０．７３　跌　　１．５８點╱０．０１％　　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７８６．８５　升　　４．８５點╱０．１７％　　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７７０３．７９　升　４３．８７點╱０．５７％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７７０３．８１　跌　３３．６２點╱０．４３％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２８４２．３０　跌　　０．６１點╱０．００％　　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４５３．３７　跌　２０．５４點╱０．３８％　
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０﹒４５，歐元兌美元１﹒１７４８

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