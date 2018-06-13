《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３２０．７３ 跌 １．５８點╱０．０１％
標普５００ ２７８６．８５ 升 ４．８５點╱０．１７％
納斯達克 ７７０３．７９ 升 ４３．８７點╱０．５７％
倫敦富時１００ ７７０３．８１ 跌 ３３．６２點╱０．４３％
法蘭克福ＤＡＸ １２８４２．３０ 跌 ０．６１點╱０．００％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４５３．３７ 跌 ２０．５４點╱０．３８％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０﹒４５，歐元兌美元１﹒１７４８
13/06/2018 08:02
《日出而作》美國上月通脹符合預期，美元續走強，納指創歷史新高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３２０．７３ 跌 １．５８點╱０．０１％
標普５００ ２７８６．８５ 升 ４．８５點╱０．１７％
納斯達克 ７７０３．７９ 升 ４３．８７點╱０．５７％
倫敦富時１００ ７７０３．８１ 跌 ３３．６２點╱０．４３％
法蘭克福ＤＡＸ １２８４２．３０ 跌 ０．６１點╱０．００％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４５３．３７ 跌 ２０．５４點╱０．３８％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０﹒４５，歐元兌美元１﹒１７４８
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