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13/06/2018 09:16

《選股情報－石鏡泉》灰犀牛陸續來

　　《選股情報》獨角獸抽水機陸續開，灰犀牛陸續來，成交必縮，未見官先打八十。評如昨。
　　
　　１２日文：「昨日筆者謂獨角獸變成灰犀牛，使股市受壓。
　　昨（１１日）文：「獨角獸會豐富市場的投資項，但就會競搶資金，收益稍遜的舊股，可能
受壓。恆指又會回到在３１０區浮遊。」
　　結果是昨日國內推出６隻獨角獸基金，吸資逾３０００億人仔。上證綜合指數跌至年多來低
位，港股亦見跟從。
　　正是不怕貨比貨，至怕唔識貨，人人識貨，劣貨一定冇人或少人買。」
《香港經濟日報研究部主管　石鏡泉》

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