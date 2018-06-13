《選股情報》獨角獸抽水機陸續開，灰犀牛陸續來，成交必縮，未見官先打八十。評如昨。
１２日文：「昨日筆者謂獨角獸變成灰犀牛，使股市受壓。
昨（１１日）文：「獨角獸會豐富市場的投資項，但就會競搶資金，收益稍遜的舊股，可能
受壓。恆指又會回到在３１０區浮遊。」
結果是昨日國內推出６隻獨角獸基金，吸資逾３０００億人仔。上證綜合指數跌至年多來低
位，港股亦見跟從。
正是不怕貨比貨，至怕唔識貨，人人識貨，劣貨一定冇人或少人買。」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
13/06/2018 09:16
《選股情報－石鏡泉》灰犀牛陸續來
《選股情報》獨角獸抽水機陸續開，灰犀牛陸續來，成交必縮，未見官先打八十。評如昨。
１２日文：「昨日筆者謂獨角獸變成灰犀牛，使股市受壓。
昨（１１日）文：「獨角獸會豐富市場的投資項，但就會競搶資金，收益稍遜的舊股，可能
受壓。恆指又會回到在３１０區浮遊。」
結果是昨日國內推出６隻獨角獸基金，吸資逾３０００億人仔。上證綜合指數跌至年多來低
位，港股亦見跟從。
正是不怕貨比貨，至怕唔識貨，人人識貨，劣貨一定冇人或少人買。」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
|板塊分析13/06/2018
求樓若渴 融資較易 內房龍頭優勢明顯
|國際動態13/06/2018
中興今復牌 面臨索償困難重重
|剖析天下12/06/2018
超級議息周 前瞻歐美央行新舉動
|生財有道12/06/2018
【獵獸大軍】6隻獨角獸基金料豪吸散戶，小心CDR收割國產「韭菜」
|FOCUS12/06/2018
【ＦＯＣＵＳ】「世紀握手」恩恩甚輕鬆 中國或淪輸家？
|生財有道12/06/2018
聯儲局本周勢再加息，香港準備迎接遲來的P
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰