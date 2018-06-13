瑞聲及內銀股弱勢，港股收市前挫逾４００點報３０７０１

《經濟通通訊社１３日專訊》瑞聲（０２０１８）及內銀股弱勢，港股收市前挫４０１點或

跌１﹒２９％，報３０７０１，已跌穿１０天（約３０９６６點）、２０天（約３０８６７點）

及１００天線（約３０９８１點），主板成交７４７﹒８３億元。

國指跌幅亦擴大至１９５點報１２０１１。上證綜合指數收報３０４９﹒８０，跌３０﹒０

１點或跌０﹒９７％，成交１５５９﹒３５億元人民幣。

瑞聲科技現價跌４﹒５％，報１２１﹒１元；成交約８１０萬股，涉資９﹒８７億元，暫為

最差藍籌股。工商銀行（０１３９８）跌１﹒８３％，報６﹒４３元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技（０２０１８） １２１﹒１０元 跌４﹒５０％

石藥集團（０１０９３） ２４﹒９５元 跌２﹒７３％

吉利汽車（００１７５） ２３﹒８０元 跌２﹒４６％

工商銀行（０１３９８） ６﹒４３元 跌１﹒８３％

中國銀行（０３９８８） ４﹒１２元 跌１﹒６７％

建設銀行（００９３９） ７﹒９６元 跌１﹒２４％

友邦保險（０１２９９） ７０﹒８０元 跌１﹒３９％

中國平安（０２３１８） ７８﹒２５元 跌０﹒９５％

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