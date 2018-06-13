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13/06/2018 15:48

瑞聲及內銀股弱勢，港股收市前挫逾４００點報３０７０１

　　《經濟通通訊社１３日專訊》瑞聲（０２０１８）及內銀股弱勢，港股收市前挫４０１點或
跌１﹒２９％，報３０７０１，已跌穿１０天（約３０９６６點）、２０天（約３０８６７點）
及１００天線（約３０９８１點），主板成交７４７﹒８３億元。
　　國指跌幅亦擴大至１９５點報１２０１１。上證綜合指數收報３０４９﹒８０，跌３０﹒０
１點或跌０﹒９７％，成交１５５９﹒３５億元人民幣。
　　瑞聲科技現價跌４﹒５％，報１２１﹒１元；成交約８１０萬股，涉資９﹒８７億元，暫為
最差藍籌股。工商銀行（０１３９８）跌１﹒８３％，報６﹒４３元。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　１２１﹒１０元　　　跌４﹒５０％
　　石藥集團（０１０９３）　　　　２４﹒９５元　　　跌２﹒７３％
　　吉利汽車（００１７５）　　　　２３﹒８０元　　　跌２﹒４６％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　６﹒４３元　　　跌１﹒８３％
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　４﹒１２元　　　跌１﹒６７％
　　建設銀行（００９３９）　　　　　７﹒９６元　　　跌１﹒２４％
　　友邦保險（０１２９９）　　　　７０﹒８０元　　　跌１﹒３９％
　　中國平安（０２３１８）　　　　７８﹒２５元　　　跌０﹒９５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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