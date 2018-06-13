《經濟通通訊社１３日專訊》中國燃氣（００３８４）發盈喜，預期截至２０１８年３月３
１日止年度的擁有人應佔綜合淨利潤，將按年增長超過４５％（已經扣減期權相關費用）。預期
升幅主要歸因於集團在天然氣銷售、用戶接駁以及增值業務板塊均錄得突出的財務及營運表現。
公司預期全年業績將於今年６月２２日刊發。（ｋｚ）
13/06/2018 08:56
【企業盈喜】中國燃氣（００３８４）料全年淨利潤增逾４５％
《經濟通通訊社１３日專訊》中國燃氣（００３８４）發盈喜，預期截至２０１８年３月３
１日止年度的擁有人應佔綜合淨利潤，將按年增長超過４５％（已經扣減期權相關費用）。預期
升幅主要歸因於集團在天然氣銷售、用戶接駁以及增值業務板塊均錄得突出的財務及營運表現。
公司預期全年業績將於今年６月２２日刊發。（ｋｚ）
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