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即市新聞

13/06/2018 09:05

《專家之言－何志銘》港股仍受制３１５００阻力位，短線區間上落

　　《專家之言》聯儲局將於今日起一連兩日舉行議息會議，並於本港時間本周四（１４日）凌
晨兩點公布議息結果。據利率期貨數據顯示，本月及八月份加息機率已達百分之百，再次加息四
分之一厘，為今年第二次加息。鑑於近期公布多項經濟數據樂觀，若聯儲局對經濟增長表示樂觀
，美匯指數好大機會再次衝破９４關，從而壓抑亞太股市表現。當然本周隨美議息外，歐、日央
行更同時於本周舉行議息會議，而歐央行更計劃進一步縮減買債計劃。
　　回至港股表現方面，鑑於市場觀望氣氛濃厚，昨港股窄幅上落，欠缺方向，恆指最終收升
３９點，報３１１０３點。國指升３４點或０﹒２８％，報１２２０６點，主板全日總成交增至
８７７﹒３１億元。至於額度方面，北上投資Ａ股的深股通５２０億元人民幣額度，全日額度餘
５０４億元，用１６億元或３﹒０８％。南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘
４０４﹒８４億元，用１５﹒１６億元或３﹒６％。美朝峰會昨正式揭幕，美國總統特朗普指與
北韓領袖金正恩簽署文件，聲明兩國將努力建立持久穩定的和平機制，相信為股市帶來一定的正
面氣氛。惟港股仍受制於３１５００點阻力位，短線而言，只能區內運行上落為主。《中國金洋
證券研究部總監　何志銘》

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