美加息疑慮升溫，港股低開１１２點報３０９９０，國指軟７２點

《經濟通通訊社１３日專訊》美國上月消費者物價指數（ＣＰＩ）符合預期，按月升

０﹒２％，按年升２﹒８％，錄得６年來最快增速，令儲局可能提速加息的憂慮再現，道指無太

大變化，昨日軟１點，報２５３２０點。不過，科技股紛逆市造好，帶動納指破頂，收升４３點

，報７７０３點。標指升４點，報２７８６點。

港股夜期收報３０９０６點，跌１３６點，低水１９７點。港股ＡＤＲ比例指數下跌５９點

，報３１０４３點。

港股低開１１２點報３０９９０點。國指跌７２點報１２１３４點。

太古（０００１９）現價上升１﹒２７％，報８３﹒８元，暫升幅最大藍籌。新世界

（０００１７）現價下跌１﹒８２％，報１１﹒８６元，暫跌幅最大藍籌。

另外，中興（００７６３）與美達成和解協議，董事會將大換血，復牌競價插３８％報１６

元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７６﹒３０元 下跌０﹒５９％

港交所 （００３８８） ２６０﹒８０元 上升０﹒０８％

騰訊控股（００７００） ４２０﹒００元 上升０﹒６２％

建設銀行（００９３９） ８﹒０１元 下跌０﹒６２％

中國移動（００９４１） ７１﹒５５元 下跌０﹒２８％

友邦保險（０１２９９） ７２﹒００元 上升０﹒２８％

工商銀行（０１３９８） ６﹒５１元 下跌０﹒６１％

中國平安（０２３１８） ７８﹒９５元 下跌０﹒０６％

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