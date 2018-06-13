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13/06/2018 09:24

美加息疑慮升溫，港股低開１１２點報３０９９０，國指軟７２點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國上月消費者物價指數（ＣＰＩ）符合預期，按月升
０﹒２％，按年升２﹒８％，錄得６年來最快增速，令儲局可能提速加息的憂慮再現，道指無太
大變化，昨日軟１點，報２５３２０點。不過，科技股紛逆市造好，帶動納指破頂，收升４３點
，報７７０３點。標指升４點，報２７８６點。
　　港股夜期收報３０９０６點，跌１３６點，低水１９７點。港股ＡＤＲ比例指數下跌５９點
，報３１０４３點。
　　港股低開１１２點報３０９９０點。國指跌７２點報１２１３４點。
　　太古（０００１９）現價上升１﹒２７％，報８３﹒８元，暫升幅最大藍籌。新世界
（０００１７）現價下跌１﹒８２％，報１１﹒８６元，暫跌幅最大藍籌。
　　另外，中興（００７６３）與美達成和解協議，董事會將大換血，復牌競價插３８％報１６
元。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　７６﹒３０元　　　下跌０﹒５９％
　　港交所　（００３８８）　２６０﹒８０元　　　上升０﹒０８％
　　騰訊控股（００７００）　４２０﹒００元　　　上升０﹒６２％
　　建設銀行（００９３９）　　　８﹒０１元　　　下跌０﹒６２％
　　中國移動（００９４１）　　７１﹒５５元　　　下跌０﹒２８％
　　友邦保險（０１２９９）　　７２﹒００元　　　上升０﹒２８％
　　工商銀行（０１３９８）　　　６﹒５１元　　　下跌０﹒６１％
　　中國平安（０２３１８）　　７８﹒９５元　　　下跌０﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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