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即市新聞

13/06/2018 16:30

《盤後部署》資金暫時抽走港股交投淡靜，料後市續在區間上落

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國上月消費者物價指數（ＣＰＩ）錄得６年來最快增速，令
聯儲局可能提速加息的憂慮再現，扡累港股今早開市即告失守三萬一關，低開１１２點。中興
（００７６３）今早復牌後急插，加上內銀股及汽車股急挫，令港股受壓，跌幅最多擴大至
４１４點，低見３０６８８點。最終全日收跌３７７點或１﹒２２％，報３０７２５點，失守
１０天線（３０９６７點）及２０天線（３０８６７點）。主板成交８４４﹒２９億元。
　　國指跌１７０點或１﹒４％，報１２０３５點，滬指跌３０點或０﹒９７％，報３０４９點


＊聚焦聯儲局日後加息步伐＊

　　美聯儲局將於香港時間本周四（１４日）凌晨２時公布議息結果，市場已篤定聯儲局再次加
息四分之一厘，為今年第二次加息，焦點仍聚落在聯儲局主席鮑威爾及官員在會後透露日後的加
息步伐，及對環球經濟的看法。而歐洲央行則於周四舉行議息會議。
　　此外，據《華爾街日報》報道，鮑威爾正考慮，在每次議息會議後均舉行記者會，一改現時
每隔一次議息會議才舉行的做法。市場一向認為，在會後有記者會的會議才有機會加息。若消息
最終得以落實，有機會被視為鷹派訊號，令市場有加息步伐可能加快的想法。

＊資金暫時被抽走交投淡靜＊

　　港股近日交投相對淡靜，除了因為觀望氣氛濃厚外，亦由於內地獨角獸上市，及接下來將於
本港招股的小米的關係，資金暫時抽走，港股的成交金額亦因而受壓。
　　中興今早復牌後急插，加上內銀股及汽車股急挫，令港股受壓，並失守十天線及廿天線。市
場目前觀望聯儲局議息會議，不過市場早已肯定加息，相信對港股的影響不特別大。預期港股繼
續在區間內上落，範圍維持在３０５００點至３１５００點。（ａｌ）

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