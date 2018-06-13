【兩狂峰會】朝中社：金正恩稱美朝應停止敵對行為

《經濟通通訊社１３日專訊》北韓官媒朝中社報道，領導人金正恩在美朝峰會上表示，兩國

應該停止敵對行為，強調需要採取切實措施，落實在新加坡峰會及聯合聲明中討論過的問題。

金正恩指，對於美朝而言，當務之急是大膽決定停止相互之間的敵對軍事行動，若美國採取

真正的措施與北韓建立信任，北韓亦會釋出善意。

另外朝中社指，美國總統特朗普及金正恩互相邀請訪問本國，雙方均接受對方的邀約。

（ｍｎ）

