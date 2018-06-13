【兩狂峰會】伊朗忠告北韓：特朗普或在回國前就取消協議

《經濟通通訊社１３日專訊》伊朗警告北韓領導人金正恩不要相信美國總統特朗普，稱他可

能在數個小時內取消無核化協議。

伊朗根據自身經驗向金正恩提出忠告，因一個月前美國退出伊朗核協議。

特朗普及金正恩在新加坡峰會上承諾，將朝著朝鮮半島去核化的方向努力，美國亦承諾給予

北韓安全上的保證。

伊朗政府發言人Ｍｏｈａｍｍａｄ Ｂａｇｈｅｒ Ｎｏｂａｋｈｔ表示，金正恩永遠不會

知道在和甚麼樣的人談判，亦無法確定特朗普不會在回國前就取消協議，認為特朗普無法代表美

國人民，下次選舉中他肯定會被人民所疏離。（ｍｎ）

