《經濟通通訊社１３日專訊》伊朗警告北韓領導人金正恩不要相信美國總統特朗普，稱他可
能在數個小時內取消無核化協議。
伊朗根據自身經驗向金正恩提出忠告，因一個月前美國退出伊朗核協議。
特朗普及金正恩在新加坡峰會上承諾，將朝著朝鮮半島去核化的方向努力，美國亦承諾給予
北韓安全上的保證。
伊朗政府發言人Ｍｏｈａｍｍａｄ Ｂａｇｈｅｒ Ｎｏｂａｋｈｔ表示，金正恩永遠不會
知道在和甚麼樣的人談判，亦無法確定特朗普不會在回國前就取消協議，認為特朗普無法代表美
國人民，下次選舉中他肯定會被人民所疏離。（ｍｎ）
13/06/2018 08:30
【兩狂峰會】伊朗忠告北韓：特朗普或在回國前就取消協議
《經濟通通訊社１３日專訊》伊朗警告北韓領導人金正恩不要相信美國總統特朗普，稱他可
能在數個小時內取消無核化協議。
伊朗根據自身經驗向金正恩提出忠告，因一個月前美國退出伊朗核協議。
特朗普及金正恩在新加坡峰會上承諾，將朝著朝鮮半島去核化的方向努力，美國亦承諾給予
北韓安全上的保證。
伊朗政府發言人Ｍｏｈａｍｍａｄ Ｂａｇｈｅｒ Ｎｏｂａｋｈｔ表示，金正恩永遠不會
知道在和甚麼樣的人談判，亦無法確定特朗普不會在回國前就取消協議，認為特朗普無法代表美
國人民，下次選舉中他肯定會被人民所疏離。（ｍｎ）
|板塊分析13/06/2018
求樓若渴 融資較易 內房龍頭優勢明顯
|國際動態13/06/2018
中興今復牌 面臨索償困難重重
|剖析天下12/06/2018
超級議息周 前瞻歐美央行新舉動
|生財有道12/06/2018
【獵獸大軍】6隻獨角獸基金料豪吸散戶，小心CDR收割國產「韭菜」
|FOCUS12/06/2018
【ＦＯＣＵＳ】「世紀握手」恩恩甚輕鬆 中國或淪輸家？
|生財有道12/06/2018
聯儲局本周勢再加息，香港準備迎接遲來的P
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰