《經濟通通訊社１３日專訊》英國首相文翠珊的脫歐議案修正案在國會順利通過，但前提是
容許議員在英國脫歐事務上發揮更大影響力。
文翠珊的讓步或意味著，若她不能達成退歐協議，議員就可以有更大的權力，或將導致以更
溫和的方式脫歐。
英國脫歐陣營憂慮，今次讓步可能讓歐盟有機會藉著削弱政府在協商中的影響力，逼使英國
與歐盟盡可能保持最緊密的關係。然而，親歐盟的議員對此表示歡迎，認為將可排除硬脫歐的可
能性。（ｍｎ）
13/06/2018 08:53
【脫歐之後】文翠珊對國會作出妥協，脫歐議案修正案獲通過
《經濟通通訊社１３日專訊》英國首相文翠珊的脫歐議案修正案在國會順利通過，但前提是
容許議員在英國脫歐事務上發揮更大影響力。
文翠珊的讓步或意味著，若她不能達成退歐協議，議員就可以有更大的權力，或將導致以更
溫和的方式脫歐。
英國脫歐陣營憂慮，今次讓步可能讓歐盟有機會藉著削弱政府在協商中的影響力，逼使英國
與歐盟盡可能保持最緊密的關係。然而，親歐盟的議員對此表示歡迎，認為將可排除硬脫歐的可
能性。（ｍｎ）
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