  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/06/2018 08:53

【脫歐之後】文翠珊對國會作出妥協，脫歐議案修正案獲通過

　　《經濟通通訊社１３日專訊》英國首相文翠珊的脫歐議案修正案在國會順利通過，但前提是
容許議員在英國脫歐事務上發揮更大影響力。
　　文翠珊的讓步或意味著，若她不能達成退歐協議，議員就可以有更大的權力，或將導致以更
溫和的方式脫歐。
　　英國脫歐陣營憂慮，今次讓步可能讓歐盟有機會藉著削弱政府在協商中的影響力，逼使英國
與歐盟盡可能保持最緊密的關係。然而，親歐盟的議員對此表示歡迎，認為將可排除硬脫歐的可
能性。（ｍｎ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
板塊分析13/06/2018
求樓若渴 融資較易 內房龍頭優勢明顯
國際動態13/06/2018
中興今復牌 面臨索償困難重重
剖析天下12/06/2018
超級議息周 前瞻歐美央行新舉動
生財有道12/06/2018
【獵獸大軍】6隻獨角獸基金料豪吸散戶，小心CDR收割國產「韭菜」
FOCUS12/06/2018
【ＦＯＣＵＳ】「世紀握手」恩恩甚輕鬆 中國或淪輸家？
生財有道12/06/2018
聯儲局本周勢再加息，香港準備迎接遲來的P
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

【etnet Bonus賞你】皇室堡企鵝新星Penmily最萌系列限定精品-- 『企』間限定小袋子及企鵝A4「萌」件套

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN