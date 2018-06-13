《經濟通通訊社１３日專訊》美國國防部發言人表示，總統特朗普宣布取消未來在朝鮮半島
附近軍事演習的決定前，已經與國防部長馬蒂斯進行磋商，亦已獲得後者的支持。
特朗普在美朝峰會後表示將暫停軍事演習，這個決定令南韓及美國一些軍方官員大感意外，
南韓軍方表示，尚未收到取消原定於今年秋季軍事演習的指示。（ｍｎ）
13/06/2018 09:43
【兩狂峰會】美國防部長早已得知並支持特朗普暫停美韓聯合軍演
《經濟通通訊社１３日專訊》美國國防部發言人表示，總統特朗普宣布取消未來在朝鮮半島
附近軍事演習的決定前，已經與國防部長馬蒂斯進行磋商，亦已獲得後者的支持。
特朗普在美朝峰會後表示將暫停軍事演習，這個決定令南韓及美國一些軍方官員大感意外，
南韓軍方表示，尚未收到取消原定於今年秋季軍事演習的指示。（ｍｎ）
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