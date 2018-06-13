【中興復牌】Ａｃａｃｉａ繼續暫停中興業務往來，直至禁令解除

《經濟通通訊社１３日專訊》光纖網路零件製造商Ａｃａｃｉａ表示，與中興通訊

（００７６３）的供應協議將繼續暫停，直至美國商務部取消對中興的貿易禁令為止。

此前中興通訊與美國商務部達成和解協議，但只有在中興支付罰款、並另將４億美元存入美

國批准銀行的托管帳戶後，商務部４月對該公司實施的美國零件採購禁令才會解除。

Ａｃａｃｉａ稱，和解協議可能最終令公司恢復與中興的業務往來，自從４月份禁令實施以

來，Ａｃａｃｉａ股價下挫１３％。（ｍｎ）

