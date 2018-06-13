【貿易休戰】美農業部：已就家禽、牛肉及生物科技議題向中方施壓

《經濟通通訊社１３日專訊》美國農業部主管貿易及對外農業事務的副部長Ｔｅｄ

ＭｃＫｉｎｎｅｙ表示，美國官員在最近的經貿談判中，就家禽、牛肉及生物科技相關議題向中

國施壓。

麥金尼表示，在農產品方面，美國在談判中側重政策及監管議題，包括家禽類市場準入以及

生物技術審批等。但目前在美中的談判中未談及具體數字，因認為目前有必要先確立議題，然後

才能得到雙方可能想要的數字。（ｍｎ）

