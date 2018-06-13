  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/06/2018 11:46

【貿易休戰】美農業部：已就家禽、牛肉及生物科技議題向中方施壓

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國農業部主管貿易及對外農業事務的副部長Ｔｅｄ
ＭｃＫｉｎｎｅｙ表示，美國官員在最近的經貿談判中，就家禽、牛肉及生物科技相關議題向中
國施壓。
　　麥金尼表示，在農產品方面，美國在談判中側重政策及監管議題，包括家禽類市場準入以及
生物技術審批等。但目前在美中的談判中未談及具體數字，因認為目前有必要先確立議題，然後
才能得到雙方可能想要的數字。（ｍｎ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道13/06/2018
【息魔來襲】香港逐步進入加息周期 港人供樓頂得住?
板塊分析13/06/2018
求樓若渴 融資較易 內房龍頭優勢明顯
國際動態13/06/2018
中興今復牌 面臨索償困難重重
剖析天下12/06/2018
超級議息周 前瞻歐美央行新舉動
生財有道12/06/2018
【獵獸大軍】6隻獨角獸基金料豪吸散戶，小心CDR收割國產「韭菜」
FOCUS12/06/2018
【FOCUS】「世紀握手」恩恩甚輕鬆 中國或淪輸家？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

【etnet Bonus賞你】皇室堡企鵝新星Penmily最萌系列限定精品-- 『企』間限定小袋子及企鵝A4「萌」件套

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN