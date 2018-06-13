《經濟通通訊社１３日專訊》美國參議院共和黨資深議員暗示，總統特朗普不太可能阻止國
會推翻他達成的解除中興通訊（００７６３）的協議。
到目前為止特朗普還沒有在Ｔｗｉｔｔｅｒ上發文要求共和黨議員放手，田納西州共和黨參
議員Ｂｏｂ Ｃｏｒｋｅｒ表示，認為特朗普並不關心中興，更稱他或默許共和黨議員的做法。
推翻特朗普恢復中興業務協議的修正案得到多名參議員的支持，而在眾議院方面，目前為止
亦沒有跡象顯示共和黨眾議員準備剔除參議院國防議案中新加入的中興條款。（ｍｎ）
13/06/2018 11:59
【中興復牌】美參議員：特朗普或不阻止國會推翻中興解禁協議
《經濟通通訊社１３日專訊》美國參議院共和黨資深議員暗示，總統特朗普不太可能阻止國
會推翻他達成的解除中興通訊（００７６３）的協議。
到目前為止特朗普還沒有在Ｔｗｉｔｔｅｒ上發文要求共和黨議員放手，田納西州共和黨參
議員Ｂｏｂ Ｃｏｒｋｅｒ表示，認為特朗普並不關心中興，更稱他或默許共和黨議員的做法。
推翻特朗普恢復中興業務協議的修正案得到多名參議員的支持，而在眾議院方面，目前為止
亦沒有跡象顯示共和黨眾議員準備剔除參議院國防議案中新加入的中興條款。（ｍｎ）
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