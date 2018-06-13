【兩狂峰會】特朗普：不會在北韓就去核化進行善意磋商時進行軍演

《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普在新加坡接受霍士新聞訪問是指，北韓就去核

化進行善意磋商時，美韓不會進行軍演。

在被問及是否討論金正恩訪美事宜時，特朗普稱，在時機恰當的時候金正恩肯定會來白宮。

（ｍｎ）

