《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普在新加坡接受霍士新聞訪問是指，北韓就去核
化進行善意磋商時，美韓不會進行軍演。
在被問及是否討論金正恩訪美事宜時，特朗普稱，在時機恰當的時候金正恩肯定會來白宮。
（ｍｎ）
13/06/2018 14:24
【兩狂峰會】特朗普：不會在北韓就去核化進行善意磋商時進行軍演
《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普在新加坡接受霍士新聞訪問是指，北韓就去核
化進行善意磋商時，美韓不會進行軍演。
在被問及是否討論金正恩訪美事宜時，特朗普稱，在時機恰當的時候金正恩肯定會來白宮。
（ｍｎ）
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