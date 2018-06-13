《經濟通通訊社１３日專訊》日本防衛大臣小野寺五典表示，美國在南韓的駐軍以及美韓聯
合軍演對東亞安全至關重要。
此前美國總統特朗普意外宣布停止美韓軍演，小野寺五典表示，希望日本、美國及南韓之間
尋求對停止軍演達成共識。
小野寺五典指，日本會繼續與美國進行聯合軍演，亦會堅持加強防衛以防範北韓可能的彈道
導彈襲擊。（ｍｎ）
13/06/2018 15:53
【兩狂峰會】日本防衛大臣：美韓軍演對東亞安全至關重要
《經濟通通訊社１３日專訊》日本防衛大臣小野寺五典表示，美國在南韓的駐軍以及美韓聯
合軍演對東亞安全至關重要。
此前美國總統特朗普意外宣布停止美韓軍演，小野寺五典表示，希望日本、美國及南韓之間
尋求對停止軍演達成共識。
小野寺五典指，日本會繼續與美國進行聯合軍演，亦會堅持加強防衛以防範北韓可能的彈道
導彈襲擊。（ｍｎ）
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