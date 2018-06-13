【企業盈喜】華邦金融（０３６３８）預期年度純利按年大幅增加

《經濟通通訊社１３日專訊》華邦金融（０３６３８）發盈喜，預期截至３月３１日止年度

股東應佔純利，將較去年同期大幅增加。主要由於：集團在提供企業融資諮詢服務，及放債業務

分部的收入及經營利潤大幅增長。

預期在６月底前刊發年度業績公告。（ａｌ）

