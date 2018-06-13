《經濟通通訊社１３日專訊》華邦金融（０３６３８）發盈喜，預期截至３月３１日止年度
股東應佔純利，將較去年同期大幅增加。主要由於：集團在提供企業融資諮詢服務，及放債業務
分部的收入及經營利潤大幅增長。
預期在６月底前刊發年度業績公告。（ａｌ）
13/06/2018 09:03
【企業盈喜】華邦金融（０３６３８）預期年度純利按年大幅增加
《經濟通通訊社１３日專訊》華邦金融（０３６３８）發盈喜，預期截至３月３１日止年度
股東應佔純利，將較去年同期大幅增加。主要由於：集團在提供企業融資諮詢服務，及放債業務
分部的收入及經營利潤大幅增長。
預期在６月底前刊發年度業績公告。（ａｌ）
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