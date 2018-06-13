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即市新聞

13/06/2018 08:41

【中興復牌】中興與美達成和解，將更換全部董事會成員，今早復牌

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中興（００７６３）宣布，已與美國工業及安全局（ＢＩＳ）
達成《替代的和解協議》，以替代中興通訊於２０１７年３月與ＢＩＳ達成的《和解協議》。而
ＢＩＳ已於美國時間今年６月８日通過《關於中興通訊的替代命令》批准協議立即生效。
　　根據協議，中興通訊將支付合計１４億美元民事罰款，包括在ＢＩＳ簽發６月８日命令後
６０日內一次性支付１０億美元，以及在ＢＩＳ簽發６月８日命令後９０日內支付至由中興通訊
選擇、經ＢＩＳ批准的美國銀行託管帳戶，並在監察期內暫緩的額外的４億美元罰款。
　　在監察期內，若中興通訊遵守協議約定的監察條件和６月８日命令，監察期屆滿後４億美元
罰款將被豁免支付。在中興及時全額支付後，ＢＩＳ將終止其於今年４月１５日激活的拒絕令，
並將中興通訊從《禁止出口人員清單》中移除。
　　另外，ＢＩＳ將做出自其簽發６月８日命令起為期十年監察期的新拒絕令，包括限制及禁止
中興通訊申請、獲取、或使用任何許可證，但在中興遵守協議和６月８日命令的前提下，新拒絕
令在監察期內將被暫緩執行，並在監察期屆滿後予以豁免。
　　同時，中興亦將在ＢＩＳ簽發６月８日命令後３０日內，更換公司和中興康訊的全部董事會
成員。
　　該股在今年４月１７日上午九時正起停牌，停牌前報２５﹒６元，其將於今早復牌。
（ａｌ）

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