【企業盈警】ＴＯＰ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ（８５１０）料年度盈轉虧

《經濟通通訊社１３日專訊》ＴＯＰ ＳＴＡＮＤＡＲＤ（０８５１０）發盈警，剔除非經

常性上市開支的影響後，預期於截至３月３１日止年度錄得淨虧損，而去年同期則錄得純利。

除公司於今年１月３１日的招股章程所披露，包括就開設時代廣場三希樓所產生開支等影響

集團盈利能力的因素外，於報告期間，已使用原材料及耗材的增長不合比例地超逾收入增長。公

司認為，有關增加主要由於顧客的點餐喜好轉變所致。

預期於六月底刊發全年業績公告。（ａｌ）

