【新股上市】傳維信金科（０２００３）公開發售超購逾９倍

《經濟通通訊社１３日專訊》市場消息透露，內地獨立線上消費金融服務供應商維信金科

（０２００３）已於昨日（１２日）中午截止公開發售，錄得逾９倍超額認購，招股價介乎２０

至２３元。

維信金科將於今日定價，２１日掛牌，保薦人為瑞信、高盛、摩根大通；安排行尚有中銀國

際、德銀、海通國際、創富融資、佳富達證券。（ｆｆ）

