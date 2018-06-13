《經濟通通訊社１３日專訊》市場消息指，內地第五大男士商務正裝品牌ＦＩＲＳ營運商杉
杉品牌運營（０１７４９）昨日（１１日）招股獲５１００萬元孖展認購，相當公開發售超額認
購逾２倍。
同日招股的山西的葡萄酒生產商怡園酒業（０８１４６），孖展認購未足額。（ｆｆ）
13/06/2018 09:15
【新股上市】傳杉杉首日孖展獲５１００萬元認購，超購逾２倍
《經濟通通訊社１３日專訊》市場消息指，內地第五大男士商務正裝品牌ＦＩＲＳ營運商杉
杉品牌運營（０１７４９）昨日（１１日）招股獲５１００萬元孖展認購，相當公開發售超額認
購逾２倍。
同日招股的山西的葡萄酒生產商怡園酒業（０８１４６），孖展認購未足額。（ｆｆ）
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