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13/06/2018 11:54

【中興復牌】黃偉康：中興被重罰元氣大傷，料續下跌宜止蝕離場

　　《經濟通通訊社記者馮松興１３日報道》慘成中美貿易戰火炮灰的中興（００７６３），自
今年４月１７日開始停牌，歷經近兩個月今日終於復牌。公司宣布，已與美國工業及安全局
（ＢＩＳ）達成《替代的和解協議》，根據協議，中興通訊將支付合計１４億美元民事罰款，並
於３０日內更換全部董事。同時，中興亦指，將盡快恢復經營活動，並重新編制今年首季業績。
該股復牌後，暫時最多急插逾４１％至１４﹒９８元，其後暫於１５﹒６元至１６元之間上落。

＊黃偉康：有貨者趁技術反彈離場＊

　　安里主席兼行政總裁黃偉康對《經濟通通訊社》表示，中興的基本面已經重大改變。被判罰
巨額款項後，公司營運定不能順暢。從截至２０１７年１２月３１日的財務報表中見到，公司現
金及銀行結存有３０１億元人民幣，１４億美元（近９０億元人民幣）的罰款將大幅損害公司盈
利能力，因此預計公司後市仍有下跌空間。現時投資者關注的是董事局換人後，新的管理方針能
否助公司渡過難關。
　　而中金公司發表報告指出，事件對公司的影響包括對股東權益的傷害和對商業信譽的影響，
可能會影響公司海外運營商業務的發展速度。報告指，１０億美元罰款會導致股東權益減少，約
佔２０１７年年底股東權益１４％。
　　此外，黃偉康亦指出，相信公司需要經過最少一年時間，才有望重整旗鼓，因此現時難以吸
引投資者進場，不建議投資者入市撈貨。而有貨的投資者，如短期內見股價出現技術反彈，重上
今日暫時高位１６﹒５元水平時，則應考慮於該位置止蝕離場。

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