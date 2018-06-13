【中興復牌】黃偉康：中興被重罰元氣大傷，料續下跌宜止蝕離場

《經濟通通訊社記者馮松興１３日報道》慘成中美貿易戰火炮灰的中興（００７６３），自

今年４月１７日開始停牌，歷經近兩個月今日終於復牌。公司宣布，已與美國工業及安全局

（ＢＩＳ）達成《替代的和解協議》，根據協議，中興通訊將支付合計１４億美元民事罰款，並

於３０日內更換全部董事。同時，中興亦指，將盡快恢復經營活動，並重新編制今年首季業績。

該股復牌後，暫時最多急插逾４１％至１４﹒９８元，其後暫於１５﹒６元至１６元之間上落。



＊黃偉康：有貨者趁技術反彈離場＊



安里主席兼行政總裁黃偉康對《經濟通通訊社》表示，中興的基本面已經重大改變。被判罰

巨額款項後，公司營運定不能順暢。從截至２０１７年１２月３１日的財務報表中見到，公司現

金及銀行結存有３０１億元人民幣，１４億美元（近９０億元人民幣）的罰款將大幅損害公司盈

利能力，因此預計公司後市仍有下跌空間。現時投資者關注的是董事局換人後，新的管理方針能

否助公司渡過難關。

而中金公司發表報告指出，事件對公司的影響包括對股東權益的傷害和對商業信譽的影響，

可能會影響公司海外運營商業務的發展速度。報告指，１０億美元罰款會導致股東權益減少，約

佔２０１７年年底股東權益１４％。

此外，黃偉康亦指出，相信公司需要經過最少一年時間，才有望重整旗鼓，因此現時難以吸

引投資者進場，不建議投資者入市撈貨。而有貨的投資者，如短期內見股價出現技術反彈，重上

今日暫時高位１６﹒５元水平時，則應考慮於該位置止蝕離場。

