《經濟通通訊社１３日專訊》表列部分大行對中興的最新評級：
大行 評級 目標價
（元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中金 維持買入 維持４０﹒００
麥格理 維持中性 維持２３﹒１０
花旗 重申沽售 維持１５﹒００
富瑞 維持跑輸大市 １４﹒３５－＞１４﹒４１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）
13/06/2018 11:54
【中興復牌】表列部分大行對中興（００７６３）最新評級
《經濟通通訊社１３日專訊》表列部分大行對中興的最新評級：
大行 評級 目標價
（元）
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中金 維持買入 維持４０﹒００
麥格理 維持中性 維持２３﹒１０
花旗 重申沽售 維持１５﹒００
富瑞 維持跑輸大市 １４﹒３５－＞１４﹒４１
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