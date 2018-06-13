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13/06/2018 11:54

【中興復牌】表列部分大行對中興（００７６３）最新評級

　　《經濟通通訊社１３日專訊》表列部分大行對中興的最新評級：

　　大行　　　　　　　　　　評級　　　　　　　　　目標價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中金　　　　　　　　　維持買入　　　　　　　維持４０﹒００
　　麥格理　　　　　　　　維持中性　　　　　　　維持２３﹒１０
　　花旗　　　　　　　　　重申沽售　　　　　　　維持１５﹒００
　　富瑞　　　　　　　維持跑輸大市　　１４﹒３５－＞１４﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（ｍｌ）

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