《古臣周記》迎接超級周，物管風潮襲至

《古臣周記》今星期全世界不論政治或是經濟方面都有重要事件發生，為之「超級周」也不

為過。上星期歐洲同美國召開咗七國集團（Ｇ７）峰會，美國總統特朗普喺貿易問題上措辭強硬

，七國集團內部分歧加深。美國嘅「美國優先」政策睇嚟只會不斷加深全球外交積怨。歐洲峰會

完咗後，特朗普噚日（１２日）就同北韓金正恩會見，雙方釋出善意，暫時全世界就得返歐洲同

侵侵係最不和。另外，投資者亦關心今晚凌晨美聯儲嘅議息結果，睇吓今年究竟會加到幾多次息

。



＊控制注碼管理風險，碧桂園分拆物管＊



咁多事件影響之下，本地市場又未見受太大影響，所以投資者可以繼續持貨，信心不足嘅人

，控制好注碼就可以控制風險。

嚟緊碧桂園（０２００７）分拆碧桂園服務（０６０９８），將於下星期二（１９日）以介

紹形式上市。碧桂園市值約３７００億，按內地易居中國旗下克而瑞資訊集團﹙ＣＲＩＣ﹚嘅排

行榜顯示，碧桂園上年係銷售額最強嘅內房。公司擁有咁強大嘅樓盤網絡，旗下物管服務自然可

以「子憑母貴」，價值不可少看，所以市場亦關注緊碧桂園服務嘅表現，同時亦令到物管板塊成

個行業炒咗上嚟。



＊物管收入穩定，業內眾星湧現＊



其實物管同房產，就好似蘋果手機同軟件服務嘅關係。手機係一次性支出，但買完返來用戶

喺ｉＣｌｏｕｄ、Ａｐｐｌｅ Ｍｕｓｉｃ嘅軟件服務支出就係長期性支出，而用家用開就繼續

用落去，為蘋果帶來一條穩定嘅現金流收入。至於物管同房產亦類似，對於企業來講，物管好比

軟件服務，住戶年年都要交物管費用，但賣樓只可以收一次錢。所以收入穩定性方面，物管公司

比房產公司強得多。加上物管費用有加無減，內房銷情又好咗咁多，所以照道理物管收入亦可以

提升，所以每隻物管公司都水漲船高。雅生活（０３３１９）就因為有雅居樂（０３３８３）同

綠地集團支持。中海服務（０２６６９）就有中海外（００６８８）巨大嘅網絡。由花樣年

（０１７７７）持有嘅彩生活（０１７７８）就冷門Ｄ，但反而有「互聯網」概念，所以亦有自

己的粉絲，相信以上任何一隻都炒得下。

下星期阿臣請家人外遊休刊一周，月底再同大家見面！



表列截至６月１３日（１１：１５ａｍ止）投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

港股：

騰訊 １００股 ３６２﹒００元 ４１７﹒００元 ４１７００元

友邦 ６００股 ７０﹒００元 ７１﹒９０元 ４３１４０元

太古地產 １２００股 ２９﹒９５元 ３０﹒９０元 ３７０８０元

寶勝 １００００股 １﹒５６元 １﹒４１元 １４１００元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



股票市值 ： １３６０２０元

剩餘現金 ： ２７２００元

組合淨值 ： １６３２２０元



組合本月收益表現： ＋ ０﹒８％（截至上月底止組合淨值：１６１９２０元）

組合累計收益表現： ＋ ５５﹒４％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

