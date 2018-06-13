《中資異動》中芯（９８１）飆６％，券商料內地將加強扶持晶片業

《經濟通通訊社１３日專訊》中芯國際（００９８１）現價上升６﹒１２％，報１１﹒４４

元；成交約１﹒２８億股，涉資１４﹒４３億元。盤中高見１１﹒４４元，創三月中以來高位。

停牌近兩個月的中興通訊（００７６３）今日復牌，公司與美國和解，惟被罰１４億美元款

項及需更換管理層，中興現跌４０％，報１５﹒３６元；成交約１﹒７７億股，涉資２７﹒９７

億元。

中信證券的最新研報顯示，預計中興通訊合理股價為２０﹒３４元，相比於停牌股價

３１﹒３１元下跌約３５％。從行業來看，４月１７日至６月７日，通信（中信）指數下跌

６﹒８１％。如今中興事件告一段落，標誌著通信板塊的重大利空基本出清。

中興事件後，預計國家將加大對上游芯片、關鍵元器件的扶持力度，產業界也明顯開始強調

自主可控，行業確定性提升，給出中性偏樂觀的預計。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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晶片股：

中芯國際 （００９８１） １１﹒４４０元 上升６﹒１２％

ＡＳＭ （００５２２） １０６﹒５００元 上升０﹒２８％

威雅利 （００８５４） ６﹒７８０元 無升跌

華虹半導體（０１３４７） ２２﹒４００元 上升６﹒４１％

上海復旦 （０１３８５） ９﹒４８０元 上升１﹒０７％

海亮國際 （０２３３６） ０﹒３７５元 無升跌

晶門科技 （０２８７８） ０﹒３５５元 無升跌

先進半導體（０３３５５） ０﹒８６０元 上升３﹒６１％



其他手機備股：

比亞迪電子（００２８５） １２﹒５２０元 下跌１﹒４２％

華顯光電 （００３３４） ０﹒８１０元 無升跌

通達集團 （００６９８） １﹒８８０元 無升跌

信利國際 （００７３２） １﹒８７０元 下跌２﹒０９％

高偉電子 （０１４１５） １﹒９８０元 下跌１﹒４９％

丘鈦科技 （０１４７８） ７﹒０３０元 下跌０﹒８５％

瑞聲科技 （０２０１８） １２１﹒０００元 下跌４﹒５７％

舜宇光學 （０２３８２） １６８﹒９００元 下跌２﹒３７％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒５８０元 下跌１﹒９２％



其他相關股份：

摩比發展 （００９４７） １﹒０３０元 下跌４﹒６３％

匯思太平洋（０８１４７） ０﹒２２３元 下跌０﹒８９％

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恆生指數 ３０９０６點 下跌１９６點

國企指數 １２０８７點 下跌１１９點

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（ｆｆ）

