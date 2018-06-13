《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國外交部公布，美國國務卿邁克．蓬佩
奧將於周四（１４日）訪華。屆時，中美雙方將就兩國關係發展及共同關心的重要國際和地區問
題交換意見。
13/06/2018 09:47
【駐京專電】中國外交部：美國國務卿１４日訪華
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國外交部公布，美國國務卿邁克．蓬佩
奧將於周四（１４日）訪華。屆時，中美雙方將就兩國關係發展及共同關心的重要國際和地區問
題交換意見。
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