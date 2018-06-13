【駐京專電】人社部：養老金省際間不平衡嚴重，確保中央調劑實施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國務院決定建立企業職工基本養老保險基

金中央調劑制度，人力資源和社會保障部副部長游鈞表示，近年來，養老保險基金收支總體運行

較平穩，但隨著中國城鎮化、就業多樣化、人口老齡化加快發展，地區間撫養比差距擴大，省際

之間基金不平衡的問題日益嚴重。目前，養老保險基金結餘主要集中在廣東、北京等東部地區，

而遼寧、黑龍江等部分省份已經出現基金當期收不抵支的情況，基金運行面臨較大壓力。省際之

間基金不平衡問題靠省級統籌難以解決，需要進一步提高統籌層次，在全國範圍對基金進行適度

調劑。

游鈞表示，為確保養老保險基金中央調劑制度順利實施，要加快完善相關配套保障措施。

一是完善省級統籌制度，推進養老保險基金統收統支工作，２０２０年要全面實現省級統籌

，為養老保險全國統籌打好基礎。

二是強化養老保險基金預算管理，強化基金預算嚴肅性和硬約束，嚴格規範收支內容、標準

和範圍，確保應收盡收，杜絕違規支出。

三是建立健全考核獎懲機制，將養老保險擴面徵繳、確保基本養老金發放、嚴格養老保險基

金管理、養老保險基金中央調劑制度落實等情況列入省級政府工作責任制考核內容，對工作業績

好的省級政府進行獎勵，對出現問題的省級政府及相關責任人進行問責。

四是建立全國養老保險繳費和待遇查詢系統、養老保險基金中央調劑監控系統以及全國共享

的中央數據庫，實現信息、數據互聯互通，及時掌握和規範中央調劑基金與省級統籌基金收支行

為，防範風險。

