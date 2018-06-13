【駐京專電】發改委：支持香港參與「一帶一路」建設聯席會議制度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》發改委公布，支持香港參與「一帶一路」

建設會議在北京召開，會議審議通過《支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設聯席會議制度

》，明確了聯席會議的工作規則、主要職責、成員單位和工作要求，決定將聯席會議辦公室設在

國家發展改革委西部開發司。

會議上，特區政府商經局與國務院有關部門圍繞香港參與「一帶一路」建設的綠色金融及基

建融資、保險服務、法律及爭議解決服務、投資推廣、項目對接等問題進行了交流。

