《午市前瞻》獨角獸基金開售及小米招股影響成交，港股續區間上落

《經濟通通訊社１３日專訊》美國上月消費者物價指數（ＣＰＩ）符合預期，按月升

０﹒２％，按年升２﹒８％，錄得６年來最快增速，令儲局可能提速加息的憂慮再現，扡累港股

今早開市即告失守三萬一關，低開１１２點。隨著重磅股表現弱勢，加上內銀股全線捱沽，瑞聲

（０２０１８）跌幅更不斷擴大，港股於中午收市前最多挫２１８點，低見３０８８４點，最終

半日收跌１９２點或０﹒６２％，報３０９１０點，失守１０天線（３０９８６點）及１００天

線（３０９８３點），險守２０天線（３０８７７點）。半日總成交４１１﹒７９億元。

國指跌１１６點或０﹒９５％，報１２０９０點，滬指跌２３點或０﹒７５％，報３０５６

點。



＊中興復牌一度挫逾四成，中芯華虹逆市走強＊



中興通訊（００７６３）終與美國達成和解，並將支付合計１４億美元巨額罰款，而董事會

成員將在６月８日起計３０日內全面更換。ＡＨ股於今早起復牌，Ｈ股競價時段急插

３７﹒５％，其後最多瀉４１﹒５％，低見１４﹒９８元，半日跌３９﹒５％，報１５﹒４８元

；Ａ股則跌停板，報２８﹒１８元人民幣。

手機設備股亦見下滑，有分析指，蘋果庫存可在今年第三季推出ｉＰｈｏｎｅ ９前達至正

常水平，相關概念股可繼續看好，但瑞聲仍遇沽壓，半日挫４﹒３％，報１２１﹒３元，為表現

最差藍籌。同為蘋果概念股的高偉電子（０１４１５）則跌１﹒９９％，報１﹒９７元。舜宇（

０２３８２）跌２﹒２５％，報１６９﹒１元。鴻騰精密（０６０８８）跌１﹒９２％，報３﹒

５８元。

晶片股則逆市強勢，中芯國際（００９８１）漲４﹒６４％，報１１﹒２８元。華虹半導體

（０１３４７）急升６﹒８９％，報２２﹒５元，盤中高見２２﹒７元兼破頂。ＡＳＭ太平洋（

００５２２）無升跌，報１０６﹒２元。



＊內房股受捧中海外冠藍籌，廣汽最差國指股＊



個別內房股受捧，中海外（００６８８）升０﹒８７％，報２８﹒９５元，為表現最好藍籌

。龍湖（００９６０）漲３﹒１８％，報２５﹒９５元。融創（０１９１８）升２﹒４２％，報

３３﹒９元。

長和系擬斥資逾７７０億元收購澳洲天然氣管道商，電能（００００６）升０﹒４５％，報

５６﹒０５元。長建（０１０３８）揚０﹒２５％，報５９﹒６５元。長和（００００１）挫

１﹒５８％，報９０﹒１元。

重磅股方面，騰訊（００７００）跌０﹒０５％，報４１７﹒２元。匯控（００００５）升

０﹒２％，報７６﹒９元。港交所（００３８８）跌０﹒６９％，報２５８﹒８元。工行

（０１３９８）跌１﹒３７％，報６﹒４６元。建行（００９３９）跌０﹒７４％，報

８元。

汽車股隨市受壓，廣汽（０２２３８）挫３﹒４２％，報９﹒０５元，為跌幅最大國指成份

股。吉利（００１７５）跌１﹒６４％，報２４元。長汽（０２３３３）跌１﹒４６％，報

７﹒４２元。比亞迪（０１２１１）走低１﹒８６％，報５２﹒７５元。



＊沈慶洪：若美國今年加息逾兩次，港股有下試空間＊



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪對《經濟通通訊社》表示，聯儲局將於明日公布議息結果

，市場幾乎肯定聯儲局會加息四分一厘，但由於美國公布的多項經濟數據表現不俗，聯儲局有很

大機會將今年的加息次數提高兩次，亦因此成為市場的焦點，即議息結果出台後的聲明，會成為

影響環球股市的一大因素，導致短期觀望氣氛濃厚。

此外，若然聯儲局預示今年會加息超過兩次，料本港拆息上揚速度會加快，短期內上調最優

惠利率（Ｐ）的可能性亦因此大幅提高，港股下調的壓力勢必會加大。另一方面，近期有多隻獨

角獸基金在內地開售，由於集資規模大，變相抽走不少資金，加上小米即將來港上市，預期會繼

續影響港股成交，港股短期內難有突破空間，走勢仍會以悶局為主，並繼續在３０８００點至

３１５００點區間橫行。（ｔｔ）

