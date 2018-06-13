  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/06/2018 17:52

【北水炒Ｄ乜】北水回落至３億，沽中芯中興建行騰訊，買石藥潤啤

　　《經濟通通訊社１３日專訊》北水周三大幅回落至２﹒９５億元人民幣，較周二（１２日）
減少２０﹒５３億元人民幣，為連續三日淨流入港股；其中北水沽售最多的個股為中芯
（００９８１）、中興（００７６３）、建行（００９３９）、騰訊（００７００）；流入最多
的個股為石藥（０１０９３）、潤啤（００２９１）、高鑫零售（０６８０８）。
　　港股主板成交８４４﹒２９億元，按日跌３﹒７６％；港股通成交額１４６﹒２３億，佔大
市成交１７﹒３２％。
　　恆指全日收跌３７７﹒９１點或１﹒２２％，收報３０７２５﹒１５點。
　
＊中興復牌挫逾四成，北水沽逾３億＊

　　中興通訊（００７６３）（深：００００６３）宣布與美國和解，公司周三復牌即急瀉
４１﹒５６％，收報１４﹒９６元，北水趁機散貨沽３﹒２７億。
　　相反券商料內地將加強扶持晶片業，中芯國際（００９８１）全日漲４﹒６４％，北水套現
沽３﹒８３億，為全日最多北水沽盤個股。
　
＊社融大降引發去槓桿過度憂慮，北水再沽３億建行＊

　　人行周二公布的信貸數據疲弱，５月新增人民幣貸款逾１萬億，低於市場預期，加上社會融
資規模增量同比更大降２８％創下近兩年低，引發市場對去槓桿措施誤傷實體經濟的憂慮。建行
周三隨市下挫１﹒２４％，北水沽３﹒２４億，三日合計淨沽盤達７﹒９３億。
　　騰訊周三再獲北水沽盤２﹒７４億，三日合計淨沽盤７﹒９４億，暫為本周最多北水沽盤個
股。
　　買盤方面，石藥（０１０９３）回吐跌２﹒７９％，北水流入１﹒９３億；華潤啤酒獲北水
流入１﹒６６億，過去兩日合計淨流入３﹒８３億；北水又分別流入高鑫零售１﹒４９億，流入
恆大（０３３３３）１﹒２２億，流入濰柴動力（０２３３８）１﹒０７億。（ｅｎ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS13/06/2018
【FOCUS】美國會欲再置中興死地 基金執輸引發創投反思
生財有道13/06/2018
【息魔來襲】香港逐步進入加息周期 港人供樓頂得住?
板塊分析13/06/2018
求樓若渴 融資較易 內房龍頭優勢明顯
國際動態13/06/2018
中興今復牌 面臨索償困難重重
剖析天下12/06/2018
超級議息周 前瞻歐美央行新舉動
生財有道12/06/2018
【獵獸大軍】6隻獨角獸基金料豪吸散戶，小心CDR收割國產「韭菜」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

【etnet Bonus賞你】皇室堡企鵝新星Penmily最萌系列限定精品-- 『企』間限定小袋子及企鵝A4「萌」件套

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN