【北水炒Ｄ乜】北水回落至３億，沽中芯中興建行騰訊，買石藥潤啤

《經濟通通訊社１３日專訊》北水周三大幅回落至２﹒９５億元人民幣，較周二（１２日）

減少２０﹒５３億元人民幣，為連續三日淨流入港股；其中北水沽售最多的個股為中芯

（００９８１）、中興（００７６３）、建行（００９３９）、騰訊（００７００）；流入最多

的個股為石藥（０１０９３）、潤啤（００２９１）、高鑫零售（０６８０８）。

港股主板成交８４４﹒２９億元，按日跌３﹒７６％；港股通成交額１４６﹒２３億，佔大

市成交１７﹒３２％。

恆指全日收跌３７７﹒９１點或１﹒２２％，收報３０７２５﹒１５點。



＊中興復牌挫逾四成，北水沽逾３億＊



中興通訊（００７６３）（深：００００６３）宣布與美國和解，公司周三復牌即急瀉

４１﹒５６％，收報１４﹒９６元，北水趁機散貨沽３﹒２７億。

相反券商料內地將加強扶持晶片業，中芯國際（００９８１）全日漲４﹒６４％，北水套現

沽３﹒８３億，為全日最多北水沽盤個股。



＊社融大降引發去槓桿過度憂慮，北水再沽３億建行＊



人行周二公布的信貸數據疲弱，５月新增人民幣貸款逾１萬億，低於市場預期，加上社會融

資規模增量同比更大降２８％創下近兩年低，引發市場對去槓桿措施誤傷實體經濟的憂慮。建行

周三隨市下挫１﹒２４％，北水沽３﹒２４億，三日合計淨沽盤達７﹒９３億。

騰訊周三再獲北水沽盤２﹒７４億，三日合計淨沽盤７﹒９４億，暫為本周最多北水沽盤個

股。

買盤方面，石藥（０１０９３）回吐跌２﹒７９％，北水流入１﹒９３億；華潤啤酒獲北水

流入１﹒６６億，過去兩日合計淨流入３﹒８３億；北水又分別流入高鑫零售１﹒４９億，流入

恆大（０３３３３）１﹒２２億，流入濰柴動力（０２３３８）１﹒０７億。（ｅｎ）

