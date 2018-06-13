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即市新聞

13/06/2018 16:14

《美元走勢－羅明立》美朝峰會降政治風險，聯儲加息步伐左右美匯

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒６９　　　１１０﹒３６　　　１１０﹒５６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７５３　　　１﹒１７２９　　　１﹒１７５１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３７４　　　１﹒３３５２　　　１﹒３３６７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８８４　　　０﹒９８６７　　　０﹒９８７２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４８４　　　７﹒８４５３　　　７﹒８４８１

　　《美元走勢》美國５月消費物價指數值（ＣＰＩ）按年上升２﹒８％，高於預期的２﹒７％
。同期，核心ＣＰＩ按年上升２﹒２％，符合市場預期。數據顯示美國通脹正在升溫，加上特朗
普政府將推出減稅及增加財政開支，預期未來通脹持續上升的風險非常高。另外，美朝高峰會順
利完成，兩國領袖簽署聯合聲明，降低了東北亞的地緣政治風險。
　
　　美匯指數初步於９３﹒２０建立底部支持，４小時圖有回升的趨勢，初步目標位於
９３﹒８０，下一步目標位於９４﹒５０。美國聯儲局幾乎肯定會於本周加息，投資者關注局方
未來的加息步伐，倘若局方有意於年內加息至四次，將會支持美元中線的走勢，美元有機會回升

　
＊英年內加息機會微＊
　
　　英國４月三個月ＩＬＯ失業率維持於４﹒２％不變，符合投資者預期。同期，每周平均工資
按年增加２﹒５％，略低於預期的２﹒６％。數據反映英國勞工需求持續增加，不過工資增長則
未能配合。英鎊短線稍為回落，初步支持位於１﹒３３，下一步支持位於１﹒３２５０；初步阻
力位於１﹒３４２５，下一步阻力位於１﹒３４７５。短線英鎊有回落的趨勢，預期英倫銀行年
內加息的機會不大，建議投資者於１﹒３３８０沽出英鎊，目標１﹒３３，以１﹒３４２５為止
損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１１０﹒３０　　　１１１﹒５０　　　１０９﹒８０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７９０　　　１﹒１６２０　　　１﹒１８４０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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