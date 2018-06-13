《美元走勢－羅明立》美朝峰會降政治風險，聯儲加息步伐左右美匯

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒６９ １１０﹒３６ １１０﹒５６

歐元╱美元 １﹒１７５３ １﹒１７２９ １﹒１７５１

英鎊╱美元 １﹒３３７４ １﹒３３５２ １﹒３３６７

美元╱瑞郎 ０﹒９８８４ ０﹒９８６７ ０﹒９８７２

美元╱港元 ７﹒８４８４ ７﹒８４５３ ７﹒８４８１



《美元走勢》美國５月消費物價指數值（ＣＰＩ）按年上升２﹒８％，高於預期的２﹒７％

。同期，核心ＣＰＩ按年上升２﹒２％，符合市場預期。數據顯示美國通脹正在升溫，加上特朗

普政府將推出減稅及增加財政開支，預期未來通脹持續上升的風險非常高。另外，美朝高峰會順

利完成，兩國領袖簽署聯合聲明，降低了東北亞的地緣政治風險。



美匯指數初步於９３﹒２０建立底部支持，４小時圖有回升的趨勢，初步目標位於

９３﹒８０，下一步目標位於９４﹒５０。美國聯儲局幾乎肯定會於本周加息，投資者關注局方

未來的加息步伐，倘若局方有意於年內加息至四次，將會支持美元中線的走勢，美元有機會回升

。



＊英年內加息機會微＊



英國４月三個月ＩＬＯ失業率維持於４﹒２％不變，符合投資者預期。同期，每周平均工資

按年增加２﹒５％，略低於預期的２﹒６％。數據反映英國勞工需求持續增加，不過工資增長則

未能配合。英鎊短線稍為回落，初步支持位於１﹒３３，下一步支持位於１﹒３２５０；初步阻

力位於１﹒３４２５，下一步阻力位於１﹒３４７５。短線英鎊有回落的趨勢，預期英倫銀行年

內加息的機會不大，建議投資者於１﹒３３８０沽出英鎊，目標１﹒３３，以１﹒３４２５為止

損。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １１０﹒３０ １１１﹒５０ １０９﹒８０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７９０ １﹒１６２０ １﹒１８４０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

