港府倡修例，電子煙銷售合法化

電子煙及其他新興煙草產品屢被揭含致癌物，港府的規管建議討論逾年昨終出台，放棄全面

禁止電子煙的「初衷」，建議修例將電子煙銷售合法化，同時擬將規管模式與傳統香煙看齊，包

括不得向未成年者銷售或賣廣告等。

建議甫出台即引起各界反對，反吸煙團體表示失望，形容政策是「大倒退」，學者更形容是

大危機，憂吸引更多年輕人試煙；代表電子煙的協會則不滿規管建議過嚴，揚言或轉往網上出售

，令當局更難監管。

根據食衛局提交予立法會的文件，擬修訂《吸煙（公眾衛生）條例》，將電子煙、加熱煙及

草本煙納入條例，提出１０大規管；包括禁止向未成年人銷售、禁賣廣告、須於零售封包附指定

式樣的健康忠告，並禁止作出任何沒有科學證據支持的聲稱或暗示，及就任何含煙草的部分徵稅

等。

當局解釋，有關電子煙、加熱煙及草本煙的規管模式，將會與現時規管香煙及煙草產品類似

；同時因避免向公眾傳遞錯誤信息，誤以為焦油量及尼古丁量低的香煙較為安全，日後產品須於

封包及零售盛器上，標明產品含有尼古丁及焦油的一般說明，取代以往展示尼古丁量及焦油量的

數值。

有關建議下周二將提交立法會衛生事務委員會審議。食物及衛生局局長陳肇始昨在網誌強調

，政府十分關注電子煙及其他新型煙草產品，對健康損害、對學生與青少年所造成廣泛而深遠的

影響，故建議修例加強規管有關產品。

香港吸煙與健康事務委員會對有關規管建議表示極度失望，又指港府早於２０１５年已建議

立法禁止電子煙入口、製造銷售分發及宣傳，唯一直未有實施時間表，形容現時只作有限度規管

是「大倒退」；重申世上並無安全煙草產品，促政府盡快立法全面禁止，保護市民免受煙草及二

手傷害。港大醫學院公共衛生學院副教授何世賢直言港府擬議的規管不理想，日後將出現大危機

，吸引更多年輕人嘗試，冀港府可完全禁售電子煙及相關產品。《香港經濟日報》

